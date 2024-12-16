Лёгкий и сочный салат из краснокочанной капусты понравится тем, кто не любит закуски с майонезом

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат из свежих овощей — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом овощей и при этом не тратить много времени на приготовление. Он готовится всего за 5 минут, а ингредиенты доступны в любое время года. Хорош он будет и на новогоднем столе!

Фото: flickr.com by Rooey202, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с краснокочанной капустой и свеклой

Чтобы приготовить этот яркий и вкусный салат, вам понадобятся следующие ингредиенты:

400 г краснокочанной капусты;

1 жёлтый болгарский перец (200 г);

1 красная луковица (100 г);

200 г сыра фета;

2 столовые ложки семечек подсолнуха;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки растительного масла;

половина лимона;

1 чайная ложка сахара;

соль по вкусу;

1-2 веточки зелени петрушки.

Следуйте этим шагам:

Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту. Обжарьте семечки подсолнуха на сухой сковороде. Удалите плодоножку и семена из перца, нарежьте его тонкими полосками. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Нарежьте фету кубиками. Приготовьте заправку: натрите чеснок на мелкой тёрке, выдавите сок из половины лимона, добавьте соль и сахар, а также масло (подсолнечное или оливковое). Хорошо перемешайте. Заправьте салат и аккуратно перемешайте, используя две вилки или ложки, чтобы сохранить кусочки феты целыми. Украсьте салат зеленью и посыпьте обжаренными семечками.

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

