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Лёгкий и сочный салат из краснокочанной капусты понравится тем, кто не любит закуски с майонезом

1:34
Еда

Этот салат из свежих овощей — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом овощей и при этом не тратить много времени на приготовление. Он готовится всего за 5 минут, а ингредиенты доступны в любое время года. Хорош он будет и на новогоднем столе!

Салат с краснокочанной капустой и свеклой
Фото: flickr.com by Rooey202, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с краснокочанной капустой и свеклой

Чтобы приготовить этот яркий и вкусный салат, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 400 г краснокочанной капусты;
  • 1 жёлтый болгарский перец (200 г);
  • 1 красная луковица (100 г);
  • 200 г сыра фета;
  • 2 столовые ложки семечек подсолнуха;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • половина лимона;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • соль по вкусу;
  • 1-2 веточки зелени петрушки.

Следуйте этим шагам:

  1. Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту.
  2. Обжарьте семечки подсолнуха на сухой сковороде.
  3. Удалите плодоножку и семена из перца, нарежьте его тонкими полосками.
  4. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
  5. Нарежьте фету кубиками.
  6. Приготовьте заправку: натрите чеснок на мелкой тёрке, выдавите сок из половины лимона, добавьте соль и сахар, а также масло (подсолнечное или оливковое). Хорошо перемешайте.
  7. Заправьте салат и аккуратно перемешайте, используя две вилки или ложки, чтобы сохранить кусочки феты целыми.
  8. Украсьте салат зеленью и посыпьте обжаренными семечками.

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт. 

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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