Лёгкий и сочный салат из краснокочанной капусты понравится тем, кто не любит закуски с майонезом

Этот салат из свежих овощей — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом овощей и при этом не тратить много времени на приготовление. Он готовится всего за 5 минут, а ингредиенты доступны в любое время года. Хорош он будет и на новогоднем столе!
Чтобы приготовить этот яркий и вкусный салат, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Следуйте этим шагам:
Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.