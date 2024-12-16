Большинство из нас привыкло готовить макароны, добавляя воду, соль и дожидаясь, пока она начнёт кипеть на плите. Этот момент сигнализирует о том, когда нужно засыпать спагетти или другие виды макарон. Однако недавно американский кулинар Дж. Кенджи Лопес-Альт предложил альтернативный метод, который, по его словам, даёт более качественный результат.
Кулинар рассказал, что много лет он готовил макароны по классическому рецепту, но его жена научила его более эффективному и неожиданному для многих способу.
Он заключается в том, чтобы положить макароны в небольшую кастрюлю с подсоленной водой и сразу включить огонь. В процессе приготовления их нужно несколько раз перемешать.
"Удивительно, но результат получается отличным: макароны не слипаются, не остаются сырыми и не превращаются в кашу. Как это возможно?» — удивляется эксперт, которого цитирует ireceptar.cz.
Температура воды при этом, по словам эксперта, не играет большой роли. Макароны впитывают примерно 75% воды независимо от того, замачивать их в холодной или тёплой воде. Однако есть нюанс: если готовить макароны в небольшом количестве воды, раствор будет содержать больше крахмала, что позволит соусу лучше прилипнуть к макаронам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.