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Не в кипящую воду — попробуйте сварить макароны не так, как вы обычно это делаете, результат удивит

2:27
Еда

Большинство из нас привыкло готовить макароны, добавляя воду, соль и дожидаясь, пока она начнёт кипеть на плите. Этот момент сигнализирует о том, когда нужно засыпать спагетти или другие виды макарон. Однако недавно американский кулинар Дж. Кенджи Лопес-Альт предложил альтернативный метод, который, по его словам, даёт более качественный результат.

Макароны
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Кулинар рассказал, что много лет он готовил макароны по классическому рецепту, но его жена научила его более эффективному и неожиданному для многих способу.

Он заключается в том, чтобы положить макароны в небольшую кастрюлю с подсоленной водой и сразу включить огонь. В процессе приготовления их нужно несколько раз перемешать.

"Удивительно, но результат получается отличным: макароны не слипаются, не остаются сырыми и не превращаются в кашу. Как это возможно?» — удивляется эксперт, которого цитирует ireceptar.cz.

Температура воды при этом, по словам эксперта, не играет большой роли. Макароны впитывают примерно 75% воды независимо от того, замачивать их в холодной или тёплой воде. Однако есть нюанс: если готовить макароны в небольшом количестве воды, раствор будет содержать больше крахмала, что позволит соусу лучше прилипнуть к макаронам.

  1. Для быстрого и энергоэффективного приготовления макарон нужно положить их в кастрюлю среднего размера и залить холодной водой так, чтобы уровень воды был примерно на сантиметр выше макарон.
  2. Затем поставить кастрюлю на максимальную мощность и варить макароны, помешивая, в течение нескольких минут.
  3. Как только вода закипит, выключить огонь и дать макаронам дойти до готовности.
  4. Важно помнить, что время приготовления для разных видов пасты может различаться, поэтому рекомендуется ориентироваться на информацию на упаковке продукта и после закипания воды ждать минуту-две от рекомендованного времени.
  5. Ещё один интересный способ приготовления макарон — это использование метода «минутка макарон». Для этого нужно залить макароны водой и оставить их пропитаться в холодильнике на некоторое время. Затем достаточно просто достать их и дать закипеть — они будут готовы почти мгновенно.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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