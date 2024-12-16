Не в кипящую воду — попробуйте сварить макароны не так, как вы обычно это делаете, результат удивит

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство из нас привыкло готовить макароны, добавляя воду, соль и дожидаясь, пока она начнёт кипеть на плите. Этот момент сигнализирует о том, когда нужно засыпать спагетти или другие виды макарон. Однако недавно американский кулинар Дж. Кенджи Лопес-Альт предложил альтернативный метод, который, по его словам, даёт более качественный результат.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макароны

Кулинар рассказал, что много лет он готовил макароны по классическому рецепту, но его жена научила его более эффективному и неожиданному для многих способу.

Он заключается в том, чтобы положить макароны в небольшую кастрюлю с подсоленной водой и сразу включить огонь. В процессе приготовления их нужно несколько раз перемешать.

"Удивительно, но результат получается отличным: макароны не слипаются, не остаются сырыми и не превращаются в кашу. Как это возможно?» — удивляется эксперт, которого цитирует ireceptar.cz.

Температура воды при этом, по словам эксперта, не играет большой роли. Макароны впитывают примерно 75% воды независимо от того, замачивать их в холодной или тёплой воде. Однако есть нюанс: если готовить макароны в небольшом количестве воды, раствор будет содержать больше крахмала, что позволит соусу лучше прилипнуть к макаронам.

Для быстрого и энергоэффективного приготовления макарон нужно положить их в кастрюлю среднего размера и залить холодной водой так, чтобы уровень воды был примерно на сантиметр выше макарон. Затем поставить кастрюлю на максимальную мощность и варить макароны, помешивая, в течение нескольких минут. Как только вода закипит, выключить огонь и дать макаронам дойти до готовности. Важно помнить, что время приготовления для разных видов пасты может различаться, поэтому рекомендуется ориентироваться на информацию на упаковке продукта и после закипания воды ждать минуту-две от рекомендованного времени. Ещё один интересный способ приготовления макарон — это использование метода «минутка макарон». Для этого нужно залить макароны водой и оставить их пропитаться в холодильнике на некоторое время. Затем достаточно просто достать их и дать закипеть — они будут готовы почти мгновенно.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.