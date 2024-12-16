Готовим картофельные оладьи без картофеля — да, такое тоже возможно

Картофельные оладьи — это, пожалуй, самое популярное чешское блюдо, но его приготовление может оказаться не таким простым, как кажется. Ведь для приготовления оладий нужно не только натереть и пожарить картофель, но и для начала купить его в магазине. Однако если вы хотите попробовать хрустящие оладьи, а картофеля нет под рукой, не отчаивайтесь!
Существует простой способ приготовить оладьи без картофеля. Для этого вам понадобится старый хлеб, который нужно нарезать на кусочки и залить молоком. Через несколько минут хлеб станет мягким, и из него можно будет начинать готовить оладьи.
Ингредиенты:
Приготовление:
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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