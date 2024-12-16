Готовим картофельные оладьи без картофеля — да, такое тоже возможно

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные оладьи — это, пожалуй, самое популярное чешское блюдо, но его приготовление может оказаться не таким простым, как кажется. Ведь для приготовления оладий нужно не только натереть и пожарить картофель, но и для начала купить его в магазине. Однако если вы хотите попробовать хрустящие оладьи, а картофеля нет под рукой, не отчаивайтесь!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Существует простой способ приготовить оладьи без картофеля. Для этого вам понадобится старый хлеб, который нужно нарезать на кусочки и залить молоком. Через несколько минут хлеб станет мягким, и из него можно будет начинать готовить оладьи.

Ингредиенты:

Старый хлеб (около 300 г)

Молоко (примерно 100 мл)

Яйцо (1 шт.)

Прессованный чеснок (1-2 зубчика)

Майоран (1 ч. л.)

Соль (по вкусу)

Черный перец или тмин (по желанию)

Растительное масло для жарки

Квашеная капуста или соус из белого йогурта с чесноком (для подачи)

Ветчина или сыр (по желанию)

Приготовление:

Нарежьте старый хлеб на мелкие кусочки и залейте молоком. Оставьте на несколько минут, чтобы хлеб размягчился. Разомните хлеб вилкой или руками до получения массы, похожей на основу для драников. Добавьте в хлебную массу яйцо, чтобы связать ее и придать однородную консистенцию. Добавьте прессованный чеснок, майоран, соль, черный перец или тмин. Тщательно перемешайте. Нагрейте масло на сковороде. Сформируйте из хлебной массы небольшие котлеты и выложите их на сковороду. Жарьте котлеты до золотистого цвета и хрустящей корочки с обеих сторон. Подавайте готовые котлеты с квашеной капустой, соусом из белого йогурта и чеснока, ломтиками ветчины или сыра.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.



Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

