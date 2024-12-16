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Готовим картофельные оладьи без картофеля — да, такое тоже возможно

1:55
Еда

Картофельные оладьи — это, пожалуй, самое популярное чешское блюдо, но его приготовление может оказаться не таким простым, как кажется. Ведь для приготовления оладий нужно не только натереть и пожарить картофель, но и для начала купить его в магазине. Однако если вы хотите попробовать хрустящие оладьи, а картофеля нет под рукой, не отчаивайтесь!

Оладьи
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Существует простой способ приготовить оладьи без картофеля. Для этого вам понадобится старый хлеб, который нужно нарезать на кусочки и залить молоком. Через несколько минут хлеб станет мягким, и из него можно будет начинать готовить оладьи.

Ингредиенты:

  • Старый хлеб (около 300 г)
  • Молоко (примерно 100 мл)
  • Яйцо (1 шт.)
  • Прессованный чеснок (1-2 зубчика)
  • Майоран (1 ч. л.)
  • Соль (по вкусу)
  • Черный перец или тмин (по желанию)
  • Растительное масло для жарки
  • Квашеная капуста или соус из белого йогурта с чесноком (для подачи)
  • Ветчина или сыр (по желанию)

Приготовление:

  1. Нарежьте старый хлеб на мелкие кусочки и залейте молоком. Оставьте на несколько минут, чтобы хлеб размягчился.
  2. Разомните хлеб вилкой или руками до получения массы, похожей на основу для драников.
  3. Добавьте в хлебную массу яйцо, чтобы связать ее и придать однородную консистенцию.
  4. Добавьте прессованный чеснок, майоран, соль, черный перец или тмин. Тщательно перемешайте.
  5. Нагрейте масло на сковороде. Сформируйте из хлебной массы небольшие котлеты и выложите их на сковороду.
  6. Жарьте котлеты до золотистого цвета и хрустящей корочки с обеих сторон.
  7. Подавайте готовые котлеты с квашеной капустой, соусом из белого йогурта и чеснока, ломтиками ветчины или сыра.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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