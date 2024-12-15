Вкусный и полезный банановый кекс на завтрак

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Кекс на основе овсяных хлопьев и банана придётся по вкусу даже детям.

Фото: flickr.com by Ginny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Овсяный кекс с бананом

Вам понадобится: 100 г бананов, 100 г греческого йогурта, 150 г овсяных хлопьев, 2 яйца, 5 г разрыхлителя, мёд для сладости и немного шоколада без сахара или орехов.

Процесс приготовления:

Сложите все ингредиенты кроме шоколада или орехов в чашу и пробейте блендером. Выложите в форму для запекания. Добавьте сверху немного шоколада или орехов. Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

