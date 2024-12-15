Вкусный и полезный банановый кекс на завтрак

Кекс на основе овсяных хлопьев и банана придётся по вкусу даже детям.
Вам понадобится: 100 г бананов, 100 г греческого йогурта, 150 г овсяных хлопьев, 2 яйца, 5 г разрыхлителя, мёд для сладости и немного шоколада без сахара или орехов.
Процесс приготовления:
Приятного аппетита!
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