Десерт для тех, кто не хочет печь: простой торт без выпечки со сливками, сметаной и печеньем

Этот десерт — отличное решение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, но не готов тратить много времени на кулинарию или просто не имеет опыта в выпечке. Этот торт без выпечки прост в приготовлении, не требует сложных ингредиентов и позволяет экспериментировать с вкусами. Основные компоненты, скорее всего, уже есть у вас дома, что избавляет от необходимости идти за ними в магазин.
Ингредиенты:
Приготовление:
Советы по подаче:
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
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