Десерт для тех, кто не хочет печь: простой торт без выпечки со сливками, сметаной и печеньем

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт — отличное решение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, но не готов тратить много времени на кулинарию или просто не имеет опыта в выпечке. Этот торт без выпечки прост в приготовлении, не требует сложных ингредиентов и позволяет экспериментировать с вкусами. Основные компоненты, скорее всего, уже есть у вас дома, что избавляет от необходимости идти за ними в магазин.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Weisenhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт

Ингредиенты:

500 мл жирных сливок,

400 г густой сметаны,

150 г сахарной пудры,

500 г измельченного сдобного печенья,

500 г замороженной малины,

100 мл холодного молока,

Приготовление:

Взбейте сливки до устойчивых пиков. Смешайте сметану с сахарной пудрой и аккуратно введите взбитые сливки. Добавьте измельченное печенье и молоко, хорошо перемешайте до получения однородной массы. Вмешайте в крем малину. Выложите полученную смесь в форму для торта, разровняйте поверхность. Уберите торт в холодильник минимум на 2 часа (можно и больше), чтобы он застыл.

Советы по подаче:

Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками.

Для разнообразия можно добавить ваниль, шоколад, карамель, нугу или другие добавки по вкусу.

Вместо малины можно использовать бананы, чернику, клубнику, мандарины, персики или даже тёртую морковь.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

