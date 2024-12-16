Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очереди на границе России и Эстонии достигают 12 часов
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Губерниев не смог сдержать восторга после победы российских пловцов в эстафете на ЧМ-2024
Как правильно мульчировать опилками сад и огород
Плодовое дерево в вашем доме: как вырастить финик из косточки
Путеводитель по Мадриду — что посмотреть, попробовать и купить
Почему россиянам чаще отказывают в выдаче шенгенских виз
Китайская Lynk & Co сосредоточится на гибридах в Европе
Аризона XVI века: археологи нашли следы древнего сражения

Десерт для тех, кто не хочет печь: простой торт без выпечки со сливками, сметаной и печеньем

1:31
Еда

Этот десерт — отличное решение для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, но не готов тратить много времени на кулинарию или просто не имеет опыта в выпечке. Этот торт без выпечки прост в приготовлении, не требует сложных ингредиентов и позволяет экспериментировать с вкусами. Основные компоненты, скорее всего, уже есть у вас дома, что избавляет от необходимости идти за ними в магазин.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Weisenhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Ингредиенты:

  • 500 мл жирных сливок,
  • 400 г густой сметаны,
  • 150 г сахарной пудры,
  • 500 г измельченного сдобного печенья,
  • 500 г замороженной малины,
  • 100 мл холодного молока,

Приготовление:

  1. Взбейте сливки до устойчивых пиков.
  2. Смешайте сметану с сахарной пудрой и аккуратно введите взбитые сливки.
  3. Добавьте измельченное печенье и молоко, хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  4. Вмешайте в крем малину.
  5. Выложите полученную смесь в форму для торта, разровняйте поверхность.
  6. Уберите торт в холодильник минимум на 2 часа (можно и больше), чтобы он застыл.

Советы по подаче:

  • Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками.
  • Для разнообразия можно добавить ваниль, шоколад, карамель, нугу или другие добавки по вкусу.
  • Вместо малины можно использовать бананы, чернику, клубнику, мандарины, персики или даже тёртую морковь.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Еда и рецепты
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт Аудио 
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Последние материалы
Плодовое дерево в вашем доме: как вырастить финик из косточки
Путеводитель по Мадриду — что посмотреть, попробовать и купить
Почему россиянам чаще отказывают в выдаче шенгенских виз
Китайская Lynk & Co сосредоточится на гибридах в Европе
Аризона XVI века: археологи нашли следы древнего сражения
США в финансовой яме: Илон Маск предрёк катастрофу
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Секреты звёздных косметологов для сохранения молодости кожи
Алина Загитова рассказала о проблемах с ногой
Наблюдения туристов — как встречают Новый год в разных уголках мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.