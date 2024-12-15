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Запечённые ПП сырники без капельки масла

0:41
Еда

Запечённые ПП сырники без масла, которые не забиты мукой, и всего 160 калории.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сырники

Вам понадобится: 1 яйцо, 70 г рисовой муки, 400 г творога 5-9%, 2 ч. л. сахара.

Процесс приготовления:

  • Сложите все ингредиенты в чашу и пробейте всё блендером.
  • Сформируйте сырники, предварительно надев перчатки.
  • Выложите их на противень, застеленный пергаментом.
  • Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до красивой золотистой корочки.

Всё просто и безумно вкусно!

Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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