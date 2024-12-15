Запечённые ПП сырники без капельки масла

Запечённые ПП сырники без масла, которые не забиты мукой, и всего 160 калории.
Вам понадобится: 1 яйцо, 70 г рисовой муки, 400 г творога 5-9%, 2 ч. л. сахара.
Процесс приготовления:
Всё просто и безумно вкусно!
Приятного аппетита!
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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