Запечённые ПП сырники без капельки масла

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые ПП сырники без масла, которые не забиты мукой, и всего 160 калории.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сырники

Вам понадобится: 1 яйцо, 70 г рисовой муки, 400 г творога 5-9%, 2 ч. л. сахара.

Процесс приготовления:

Сложите все ингредиенты в чашу и пробейте всё блендером.

Сформируйте сырники, предварительно надев перчатки.

Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до красивой золотистой корочки.

Всё просто и безумно вкусно!

Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

