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Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов

2:01
Еда

Вы думаете, что создать идеальный крем для тортов, пирогов и другой выпечки под силу только профессиональным кондитерам? Но это не так!

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Всего за несколько минут можно приготовить базовый, но не менее вкусный крем, используя лишь два основных ингредиента. Как же это сделать?

Для крема из сгущённого молока вам потребуется:

  • 1 банка сгущёнки,
  • 1 пачка размягчённого сливочного масла (250 г),
  • (по желанию - ванильный экстракт или несколько чайных ложек очень крепкого кофе),
  • (по желанию - пачка или ванночка мягкого творога).

Приготовление

  1. Дальше всё зависит от вас и вашего венчика или миксера: вам нужно соединить обе части будущего крема в однородную и гладкую массу.
  2. После того как крем немного застынет (примерно час в холодильнике), он готов для украшения любого десерта. Благодаря основным ингредиентам, он может храниться в прохладном месте в течение многих дней без потери качества.

Попробуйте изменить рецепт, чтобы сделать этот базовый крем интереснее. Даже если вас устраивает базовый рецепт, вы всегда можете разнообразить его, добавив немного ванильного экстракта или несколько чайных ложек крепкого кофе. Эти простые изменения могут превратить ваш крем в нечто новое и необычное.

Базовый рецепт включает классическую лёгкую сгущёнку, но если вы предпочитаете что-то с карамельным оттенком, то без труда можете заменить её на молоко с таким вкусом, которое можно найти практически во всех продуктовых магазинах. В мире происходят изменения, и они не займут у вас ни секунды дополнительной работы.

Хотите более лёгкий крем?

Если вам кажется, что сливочный крем слишком тяжёлый для вашего торта, то вы можете создать более лёгкое и воздушное украшение, добавив пачку или ванночку мягкого творога и взбив его с предыдущими ингредиентами.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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