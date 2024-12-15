Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи

У вас осталась варёная картошка со вчерашнего дня? Если да, то это замечательно, потому что значительно сократит время приготовления этих простых блюд.
Если вы заранее приготовили крупный картофель в мундире, возможно, этот рецепт станет вашим любимым. Каждый сможет приготовить несложный и весьма привлекательный обед или ужин, добавив к отварной картошке пару ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Если вы планируете съесть оладьи позже, дайте им остыть. Храните в герметичном контейнере или заверните в пищевую пленку.
Для сохранения хрустящей текстуры лучше разогревать оладьи в духовке или на сковороде.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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