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Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи

2:01
Еда

У вас осталась варёная картошка со вчерашнего дня? Если да, то это замечательно, потому что значительно сократит время приготовления этих простых блюд.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Если вы заранее приготовили крупный картофель в мундире, возможно, этот рецепт станет вашим любимым. Каждый сможет приготовить несложный и весьма привлекательный обед или ужин, добавив к отварной картошке пару ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Картофельное пюре: 500 г (из примерно 5 отварных картофелин)
  • Ветчина или колбаса: 100 г
  • Сыр: 100 г
  • Яйца: 2 шт.
  • Мука: 1 ст. л.
  • Соль, перец: по вкусу
  • Зелень (зеленый лук, петрушка): по желанию
  • Мука для обваливания: по необходимости

Приготовление:

  1. Если у вас есть готовое картофельное пюре, это значительно сократит время приготовления. Если нет, отварите картофель заранее.
  2. В картофельное пюре добавьте мелко нарезанную ветчину или колбасу, тертый сыр, два яйца, ложку муки, соль, перец и свежую рубленую зелень. Хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте из полученной массы оладьи и обваляйте их в муке. Жарьте на смазанной маслом сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Если вы планируете съесть оладьи позже, дайте им остыть. Храните в герметичном контейнере или заверните в пищевую пленку.

Для сохранения хрустящей текстуры лучше разогревать оладьи в духовке или на сковороде.

  • В духовке: Разогрейте духовку до 180°C. Выложите оладьи на противень и запекайте примерно 10 минут до прогрева.
  • На сковороде: Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите оладьи и жарьте до тех пор, пока они не прогреются и не станут хрустящими. Избегайте микроволновой печи, так как оладьи могут стать эластичными.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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