Секрет потрясающих тарталеток — удивительное сочетание вкусов без лишних трат

Тарталетки — это незаменимый элемент любого праздничного стола. Начинки к ним выбирают по своему вкусу: одни предпочитают использовать красную рыбу, другие — деликатесную икру. Однако многие хозяйки порой упускают из виду оригинальный и экономичный вариант наполнителя для этих изящных корзиночек.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.
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