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Секрет потрясающих тарталеток — удивительное сочетание вкусов без лишних трат

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Еда

Тарталетки — это незаменимый элемент любого праздничного стола. Начинки к ним выбирают по своему вкусу: одни предпочитают использовать красную рыбу, другие — деликатесную икру. Однако многие хозяйки порой упускают из виду оригинальный и экономичный вариант наполнителя для этих изящных корзиночек.

тарталетки
Фото: freepik
тарталетки

Ингредиенты:

  • 250 г филе солёной сельди
  • 12 тарталеток
  • 150 г творога 20%
  • 2 варёных яйца
  • зелень для оформления

Способ приготовления:

  1. Порежьте филе сельди на небольшие кусочки, оставив несколько для оформления.
  2. Остальную часть измельчите в блендере вместе с варёными яйцами и творогом.
  3. Полученную массу тщательно перемешайте и при помощи кондитерского пакета наполните тарталетки.
  4. В завершение украсьте зеленью и кусочками рыбы по вашему усмотрению.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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