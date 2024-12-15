Секрет потрясающих тарталеток — удивительное сочетание вкусов без лишних трат

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Тарталетки — это незаменимый элемент любого праздничного стола. Начинки к ним выбирают по своему вкусу: одни предпочитают использовать красную рыбу, другие — деликатесную икру. Однако многие хозяйки порой упускают из виду оригинальный и экономичный вариант наполнителя для этих изящных корзиночек.

Фото: freepik тарталетки

Ингредиенты:

250 г филе солёной сельди

12 тарталеток

150 г творога 20%

2 варёных яйца

зелень для оформления

Способ приготовления:

Порежьте филе сельди на небольшие кусочки, оставив несколько для оформления. Остальную часть измельчите в блендере вместе с варёными яйцами и творогом. Полученную массу тщательно перемешайте и при помощи кондитерского пакета наполните тарталетки. В завершение украсьте зеленью и кусочками рыбы по вашему усмотрению.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.

