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Никто не заметит: заменяем майонез в новогоднем «Оливье»

1:28
Еда

Если вы решили перейти на правильное питание, не забудьте уделить внимание праздничному меню. Один из первых шагов — отказаться от калорийного майонеза, который часто используется для заправки салатов.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Майонез — не самый полезный ингредиент: в 100 граммах содержится около 600 калорий, что составляет почти треть от суточной нормы взрослого человека. Кроме того, этот же объём включает почти 1 грамм соли, а это значительная часть допустимого лимита в 5 граммов в день.

Чем заменить майонез в салатах?

Домашний майонез

Попробуйте приготовить его самостоятельно: смешайте 1 желток, 1 чайную ложку горчицы, 1 столовую ложку лимонного сока и 200 мл растительного масла. Взбивайте до густоты. Такой соус будет свободен от лишней соли и консервантов.

Натуральный йогурт

Используйте несладкий низкокалорийный йогурт. Чтобы придать вкус, добавьте немного горчицы и лимонного сока — получится лёгкая, но вкусная заправка.

Сметана

Самый доступный и простой вариант. Сметана прекрасно сочетается с большинством салатов и помогает сделать блюда менее тяжёлыми для пищеварения.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только снизить калорийность праздничных блюд, но и сохранить их вкус, удивив гостей лёгкостью и оригинальностью.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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