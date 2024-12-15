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Нежные тыквенные кексы с изюмом за полчаса

1:35
Еда

Тыква — настоящая находка для хозяек: она отлично хранится, сохраняя полезные свойства, а иногда даже дозревает, если собрана раньше времени. Однако у тех, кто привык готовить быстро и вкусно, этот осенний овощ долго не залеживается, особенно если впереди праздники и нужно привести себя в форму.

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Одно из простых и вкусных блюд из тыквы — нежные кексы, которые легко приготовить дома. Такой рецепт не только полезен, но и идеально подходит для тех, кто любит выпечку с минимальным количеством сахара.

Что понадобится:

  • тыква — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • изюм — 100 г;
  • рисовая мука — 6 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • сахар или мёд — по вкусу.

Как готовить:

  1. Подготовьте продукты. Промойте изюм и замочите его в тёплой воде. Очищенную тыкву натрите на крупной тёрке, избавьтесь от лишнего сока и переложите мякоть в миску. Добавьте изюм.
  2. Смешайте яйца. В отдельной посуде взбейте яйца с солью, а затем соедините их с тыквенной смесью.
  3. Просейте муку. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску с тестом.
  4. Подготовьте формы. Смазав формы для кексов маслом, разложите тесто и выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30 минут.

Приятного аппетита! Ваши домашние точно оценят это ароматное угощение.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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