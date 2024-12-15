Нежные тыквенные кексы с изюмом за полчаса

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — настоящая находка для хозяек: она отлично хранится, сохраняя полезные свойства, а иногда даже дозревает, если собрана раньше времени. Однако у тех, кто привык готовить быстро и вкусно, этот осенний овощ долго не залеживается, особенно если впереди праздники и нужно привести себя в форму.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Одно из простых и вкусных блюд из тыквы — нежные кексы, которые легко приготовить дома. Такой рецепт не только полезен, но и идеально подходит для тех, кто любит выпечку с минимальным количеством сахара.

Что понадобится:

тыква — 400 г;

яйца — 2 шт.;

изюм — 100 г;

рисовая мука — 6 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

щепотка соли;

сахар или мёд — по вкусу.

Как готовить:

Подготовьте продукты. Промойте изюм и замочите его в тёплой воде. Очищенную тыкву натрите на крупной тёрке, избавьтесь от лишнего сока и переложите мякоть в миску. Добавьте изюм. Смешайте яйца. В отдельной посуде взбейте яйца с солью, а затем соедините их с тыквенной смесью. Просейте муку. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в миску с тестом. Подготовьте формы. Смазав формы для кексов маслом, разложите тесто и выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 30 минут.

Приятного аппетита! Ваши домашние точно оценят это ароматное угощение.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



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