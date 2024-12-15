Нежные тыквенные кексы с изюмом за полчаса

Тыква — настоящая находка для хозяек: она отлично хранится, сохраняя полезные свойства, а иногда даже дозревает, если собрана раньше времени. Однако у тех, кто привык готовить быстро и вкусно, этот осенний овощ долго не залеживается, особенно если впереди праздники и нужно привести себя в форму.
Одно из простых и вкусных блюд из тыквы — нежные кексы, которые легко приготовить дома. Такой рецепт не только полезен, но и идеально подходит для тех, кто любит выпечку с минимальным количеством сахара.
Приятного аппетита! Ваши домашние точно оценят это ароматное угощение.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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