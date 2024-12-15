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Три хитрости, которые помогут вам быстро разморозить мясо: никакой микроволновки

1:50
Еда

Если вы хотите быстро разморозить мясо, но не знаете, как это сделать, не переживайте! Мы поделимся с вами тремя простыми и эффективными способами, которые помогут вам в этом процессе.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица
  1. Как разморозить большие куски мяса? Если вам нужно разморозить крупный кусок мяса или даже целую птицу, оставьте продукт в оригинальной упаковке и поместите его в большую миску с холодной водой. Затем поставьте миску в холодильник и подождите, пока мясо не станет мягким. Помните, что для размораживания каждого фунта мяса требуется около 30 минут. Поэтому, если у вас есть более крупный кусок, оцените его вес и, соответственно, необходимое время.
  2. Хитрость с двумя кастрюлями. Если вы торопитесь, тонкие ломтики мяса, такие как отбивные, стейки или рыбное филе, можно разморозить с помощью двух кастрюль из нержавеющей стали. Переверните одну из них вверх дном и поместите на неё мясо, желательно в полиэтиленовом пакете. Вскипятите воду в другой кастрюле и поставьте её вверх дном на мясо. Благодаря теплу, которое будет передаваться между кастрюлями, мясо разморозится быстрее, и вам не придётся ждать разморозки мясо долгие часы.
  3. Не оставляйте мясо на воздухе. Эксперты советуют никогда не оставлять мясо на воздухе во время размораживания. Почему? Воздух — отличный изолятор, и вместо того, чтобы ускорять процесс, он фактически замедляет его. Рекомендуется использовать материалы, проводящие тепло, такие как металл или вода, для размораживания продуктов питания.

Надеемся, эти простые советы помогут вам быстро разморозить мясо и насладиться его вкусом.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

Дефростация (от де… и англ. frost — мороз) — процесс размораживания (оттаивания) пищевых изделий перед употреблением или выработкой из них новых изделий.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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