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Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт

2:33
Еда

Вам тоже нравится, когда выпечка в духовке превращается в настоящее чудо? Тогда вам обязательно стоит попробовать умный торт — простой десерт, который при запекании становится многослойным лакомством. Подготовка занимает всего несколько минут, а результат превосходит все ожидания.

пирог
Фото: flickr.com by Dale Cruse, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пирог

На первый взгляд, этот торт может показаться довольно обычным, но в процессе выпечки из обычного теста формируется три удивительных слоя: бисквитный низ, кремовый центр и воздушный верх. Секрет успеха этого торта кроется в тщательности приготовления, правильном соотношении ингредиентов и низкой температуре выпечки.

Для приготовления этого торта вам понадобятся простые ингредиенты, которые можно найти на любой кухне:

  • 6 яиц,
  • 250 граммов сахара,
  • 125 граммов пшеничной муки,
  • 125 граммов сливочного масла,
  • 1 литр молока,
  • немного ванильного ароматизатора.

Приготовление

  1. Первым шагом будет отделение желтков от белков. Яичные желтки взбейте с сахаром в легкую пену, которая придаст торту воздушность.
  2. Затем добавьте растопленное сливочное масло и постепенно вмешайте муку и молоко, чтобы получилось гладкое тесто.
  3. Наконец, взбейте яичные белки до устойчивых пиков и осторожно добавьте их в тесто. Полученная смесь будет жидкой, что и создаст слои.
  4. Вылейте тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки или смазанный сливочным маслом. Выпекайте при температуре 150 градусов около часа, пока поверхность не станет золотистой и твердой на ощупь.
  5. Вынув из духовки, дайте пирогу полностью остыть в форме, чтобы слои хорошо застыли.

Когда вы разрезаете торт, видны четко разделенные слои, которые выглядят так, будто вы добавили в тесто начинку. Нижняя часть мягкая и кремовая, средний слой напоминает ванильный пудинг, а верхняя имеет легкую бисквитную текстуру. Вы можете разнообразить вкус торта, добавив цедру лимона для освежающего эффекта или немного какао для шоколадного оттенка.

Этот торт будет ещё вкуснее и красивее после того, как он постоит несколько часов на холоде, когда слои осядут еще лучше. Перед подачей можно украсить его сахарной пудрой или добавить свежие фрукты, что прекрасно подчеркнет его нежный вкус.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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