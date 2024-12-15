Всего две ложки — назван секретный ингредиент, который сделает ваш бульон идеальным

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить еду, которая будет не только вкусной, но и полезной для вашего организма? Тогда вам точно понравится наш совет о том, как сделать бульон ещё более вкусным и полезным!

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриный бульон

Бульон — это не просто жидкость, это настоящий источник здоровья. Он содержит множество витаминов, минералов и аминокислот, которые необходимы для поддержания здоровья. Но как сделать его ещё лучше?

Ингредиенты

Для приготовления вкусного и полезного бульона нужно использовать только качественные ингредиенты. От этого зависит не только вкус, но и качество готового блюда.

Основу бульона составляют кости и соединительные ткани. Вы можете использовать целую курицу, тушку, шеи, говяжьи кости, кости индейки и другие продукты.

Также не забудьте добавить овощи, такие как морковь, петрушка, сельдерей, лук и чеснок. Кроме того, добавьте травы, такие как тимьян, розмарин или петрушку, а также специи, такие как перец и лавровый лист. Овощи можно добавить в конце приготовления, просто отварив их до мягкости. Не стоит подвергать их длительной термической обработке, чтобы сохранить полезные вещества.

Добавление уксуса

Если вы хотите, чтобы вкус костей был более насыщенным, добавьте в кастрюлю около двух столовых ложек яблочного уксуса. Это поможет высвободить все полезные минералы из костей, так как коллаген и соединительная ткань будут лучше расщепляться.

Не переживайте, что это может повлиять на вкус бульона! Органический красный винный уксус можно использовать в говяжьих или бараньих бульонах, что придаст ему интересный и приятный вкус. Если у вас нет уксуса, вы также можете заменить его лимонным соком.

Длительное приготовление

Основа крепкого домашнего бульона — это медленное приготовление в течение нескольких часов при более низких температурах. Продолжительность приготовления зависит от выбранных ингредиентов, и скороварка станет отличным помощником в этом процессе. Куриный бульон требует меньше времени — примерно от 6 до 12 часов, а говяжий — от 24 до 48 часов. Чем дольше вы будете готовить бульон, тем крепче он будет и тем больше в нём будет полезных веществ.

Процеживание

Когда бульон будет готов, процедите его и удалите твёрдые частицы. Это позволит вам получить прозрачный и концентрированный бульон, который будет храниться дольше, и его даже можно будет хранить в морозильной камере для дальнейшего использования.

Добавление соли в конце

Поскольку заранее неизвестно, сколько жидкости выпарится, то есть насколько уменьшится объём бульона, соль всегда добавляйте в конце.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

