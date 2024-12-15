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Три хитрых способа быстро очистить от кожуры отварной картофель для салатов, о которых вы точно не знали

2:39
Еда

Новый год и Рождество без салатов? Это просто невозможно представить! Однако, когда в предпраздничной суматохе нужно почистить много отварного картофеля, это может занять больше времени, чем хотелось бы. Поэтому каждый дополнительный инструмент будет очень кстати. Давайте попробуем в этом году немного изменить подход, и результат того стоит.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Легко, быстро и без усилий — эти лозунги мы часто слышим в рекламе. Но эти маленькие хитрости, которые займут всего несколько секунд, действительно помогут вам.

  1. Быстрое изменение температуры. Одна из главных хитростей опытных хозяек — быстрая смена температуры, которая творит чудеса с кожурой картофеля. Нет ничего проще, чем переложить свежесваренный картофель из кипятка в ледяную баню. Для этого вам понадобится всего лишь миска с ледяной водой (в идеале — с кубиками льда), а обо всем остальном позаботится физика. Быстрая смена температуры "сдует" кожуру, и вам останется только легко её снять, вытащив остатки картофеля. В большинстве случаев вам даже не понадобится нож.
  2. Заранее надрезать кожуру. Возможно, у вас сейчас нет готового льда в морозильной камере, поэтому вам придётся поискать другой быстрый вариант. И такой способ есть! Перед тем как положить картофель в кастрюлю, надрежьте кожуру по всему периметру. Неважно, выберете ли вы длинную или короткую сторону картофеля, подойдёт любой вариант. Затем просто дайте картофелю свариться обычным способом, и как только он станет мягким и достаточно остынет, вам останется лишь аккуратно перевернуть каждую половинку и лёгким надавливанием снять кожуру.
  3. Старое кухонное полотенце тоже поможет. Но это ещё не всё! Если у вас нет льда и вы забыли заранее порезать картошку в суматохе другой работы, ничего не потеряно. Положите отваренный и остывший картофель в старое кухонное полотенце, которое вы не боитесь испачкать, и протрите его между слоями ткани. Как и в предыдущих случаях, кожура отделится.

Не только для салатов

Помимо экономии времени при чистке, все упомянутые способы имеют ещё одно преимущество — неповреждённую и гладкую сваренную картошку. Это тоже иногда бывает полезно, особенно если вы хотите подать салат, в котором картофель будет нарезан аккуратными ломтиками, или будете использовать этот гарнир по-другому — возможно, просто разрежете его пополам.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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