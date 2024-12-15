Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками и сегодня возвращается в моду благодаря своему положительному влиянию на здоровье и фигуру.

Фото: flickr.com by John Lambert Pearson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Амарант

Амарант богат белком и клетчаткой, которые ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира, что делает его идеальным продуктом для тех, кто стремится снизить вес или поддерживать хорошую физическую форму. Кроме того, эта крупа улучшает пищеварение благодаря уникальному виду клетчатки, которая мягко очищает организм и предотвращает запоры.

Зёрна амаранта содержат множество витаминов и минералов, таких как магний, железо, кальций и витамины группы В, которые укрепляют кости, поддерживают иммунитет и повышают уровень энергии. Также амарант гипоаллергенен и подходит для людей с непереносимостью глютена.

Сапонины и фитостерины, присутствующие в амаранте, способствуют снижению уровня "плохого" холестерина в крови, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Амарант можно использовать для приготовления различных блюд: каш, салатов, супов и десертов. Эксперты рекомендуют включать амарант в рацион 2-3 раза в неделю, сочетая здоровое питание с физической активностью для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος — неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.



Зерновы́е культу́ры — важнейшая в хозяйственной деятельности человека группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека (крупа).



