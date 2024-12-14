Приготовьте картофельные оладьи так — получится в 100 раз быстрее, чем с помощью тёрки

Картофельные оладьи — это не только классическое, но и невероятно вкусное, доступное и сытное блюдо. Однако, несмотря на все его преимущества, есть один существенный минус — длительное приготовление, которое включает в себя очистку и натирание картофеля на тёрке. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют менее трудоемкие рецепты этого замечательного блюда. Вот один из них — при помощи блендера!
Ингредиенты:
Приготовление
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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