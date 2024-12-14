Приготовьте картофельные оладьи так — получится в 100 раз быстрее, чем с помощью тёрки

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные оладьи — это не только классическое, но и невероятно вкусное, доступное и сытное блюдо. Однако, несмотря на все его преимущества, есть один существенный минус — длительное приготовление, которое включает в себя очистку и натирание картофеля на тёрке. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют менее трудоемкие рецепты этого замечательного блюда. Вот один из них — при помощи блендера!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Ингредиенты:

500 г картофеля,

1 луковица,

2 зубчика чеснока,

2 куриных яйца,

2 ст. л. муки,

1 ст. л. кукурузного крахмала (по желанию),

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите 500 граммов картофеля и нарежьте его небольшими кубиками. Поместите кубики в блендер и смешайте с одной нарезанной луковицей, двумя зубчиками чеснока, двумя яйцами и двумя ложками обычной белой муки. Чтобы сделать оладьи более мягкими, можно также добавить одну столовую ложку кукурузного крахмала, немного перца и соли. Нагрейте немного масла на сковороде. Ложкой сформируйте небольшие котлеты и обжаривайте их по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте поджаренные оладьи сразу же, пока они горячие. Хотя и в холодном виде они тоже вкусны.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

