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Приготовьте картофельные оладьи так — получится в 100 раз быстрее, чем с помощью тёрки

1:31
Еда

Картофельные оладьи — это не только классическое, но и невероятно вкусное, доступное и сытное блюдо. Однако, несмотря на все его преимущества, есть один существенный минус — длительное приготовление, которое включает в себя очистку и натирание картофеля на тёрке. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют менее трудоемкие рецепты этого замечательного блюда. Вот один из них — при помощи блендера!

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля,
  • 1 луковица,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 куриных яйца,
  • 2 ст. л. муки,
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала (по желанию),
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите 500 граммов картофеля и нарежьте его небольшими кубиками.
  2. Поместите кубики в блендер и смешайте с одной нарезанной луковицей, двумя зубчиками чеснока, двумя яйцами и двумя ложками обычной белой муки.
  3. Чтобы сделать оладьи более мягкими, можно также добавить одну столовую ложку кукурузного крахмала, немного перца и соли.
  4. Нагрейте немного масла на сковороде. Ложкой сформируйте небольшие котлеты и обжаривайте их по 3-4 минуты с каждой стороны.
  5. Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте поджаренные оладьи сразу же, пока они горячие. Хотя и в холодном виде они тоже вкусны.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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