Жареная рыба в сырном кляре: неповторимый вкус и аромат

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Рыба в кляре с сыром — это нежное и вкусное блюдо с необыкновенно сливочным вкусом. Сочетание рыбы с сыром придает блюду неповторимый аромат и аппетитную хрустящую корочку.

Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба в кляре

Для этого рецепта идеально подойдут такие сорта рыбы, как судак, треска или минтай. Рыба в таком кляре получается не только вкусной, но и нежной, благодаря сырной основе кляра. Важно, что рыба жарится во фритюре, но также можно попробовать запечь ее в духовке.

Ингредиенты на 4 порции:

500 г филе судака

100 г сливочного сыра

100 г плавленого сыра "Дружба"

100 г муки

100 мл газированной воды

2 яйца

7 г специй для рыбы

Соль, черный молотый перец

Растительное масло для жарки

Для соуса:

2 вареных желтка

1 сырой желток

120 мл оливкового масла

2 веточки укропа

10 мл лимонного сока

Соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

В чашу блендера выложите плавленый сыр, сливочный сыр, яйца и воду. Измельчите до однородной массы.

Просейте муку и добавьте ее в сырно-яичную массу, тщательно перемешайте до получения густого теста.

Рыбу вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Посолите, поперчите и приправьте специями для рыбы.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и жарьте 5 минут с каждой стороны.

Выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Для соуса: в отдельной миске смешайте желтки, черный перец, соль и лимонный сок. Постепенно введите оливковое масло, а в конце добавьте измельченный укроп.

Подавайте рыбу с соусом тартар, свежими овощами и зеленью для более насыщенного вкуса.

Уточнения

Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой.

