Жареная рыба в сырном кляре: неповторимый вкус и аромат

Рыба в кляре с сыром — это нежное и вкусное блюдо с необыкновенно сливочным вкусом. Сочетание рыбы с сыром придает блюду неповторимый аромат и аппетитную хрустящую корочку.
Для этого рецепта идеально подойдут такие сорта рыбы, как судак, треска или минтай. Рыба в таком кляре получается не только вкусной, но и нежной, благодаря сырной основе кляра. Важно, что рыба жарится во фритюре, но также можно попробовать запечь ее в духовке.
Ингредиенты на 4 порции:
Приготовление:
В чашу блендера выложите плавленый сыр, сливочный сыр, яйца и воду. Измельчите до однородной массы.
Просейте муку и добавьте ее в сырно-яичную массу, тщательно перемешайте до получения густого теста.
Рыбу вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Посолите, поперчите и приправьте специями для рыбы.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и жарьте 5 минут с каждой стороны.
Выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.
Для соуса: в отдельной миске смешайте желтки, черный перец, соль и лимонный сок. Постепенно введите оливковое масло, а в конце добавьте измельченный укроп.
Подавайте рыбу с соусом тартар, свежими овощами и зеленью для более насыщенного вкуса.
Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой.
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