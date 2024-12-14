Ямс и яблоко: лучший дуэт для вашего здоровья

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочетание ямса и яблок в одном напитке объединяет их полезные свойства, создавая вкусный и питательный сок.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Ямс

Польза ямса:

Ямс богат клетчаткой, витаминами B и C, а также минералами, такими как калий, магний и железо. Его употребление способствует снижению уровня холестерина, нормализации артериального давления и улучшению работы кишечника.

Польза яблок:

Яблоки содержат витамины A, C, E и группы B, а также пектин и антиоксиданты. Они укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Рецепт сока из ямса и яблока:

1 небольшой варёный ямс

1 крупное яблоко

200 мл воды

Приготовление:

Очистите ямс и яблоко, нарежьте их на небольшие кусочки.

Поместите нарезанные ямс и яблоко в блендер.

Добавьте воду.

Взбивайте до получения однородной массы.

Этот простой в приготовлении сок сочетает в себе пользу двух продуктов, поддерживая здоровье и укрепляя иммунитет.

Уточнения

Ямс - обобщённое название нескольких видов растений из рода диоскорея семейства диоскорейные.



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