Ямс и яблоко: лучший дуэт для вашего здоровья

Сочетание ямса и яблок в одном напитке объединяет их полезные свойства, создавая вкусный и питательный сок.
Ямс богат клетчаткой, витаминами B и C, а также минералами, такими как калий, магний и железо. Его употребление способствует снижению уровня холестерина, нормализации артериального давления и улучшению работы кишечника.
Яблоки содержат витамины A, C, E и группы B, а также пектин и антиоксиданты. Они укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Этот простой в приготовлении сок сочетает в себе пользу двух продуктов, поддерживая здоровье и укрепляя иммунитет.
Ямс - обобщённое название нескольких видов растений из рода диоскорея семейства диоскорейные.
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