Как приготовить вкусный суп с куриными фрикадельками за 1 час

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Суп с куриными фрикадельками — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Он может быть как простым, так и с легкими изысками в плане специй. Если готовить его для детей, специи можно исключить, сделав суп диетическим. Одним из главных преимуществ этого супа является то, что мясной бульон не нужно варить заранее.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с тефтелями

Куриные фрикадельки за короткое время отдают мясные соки овощному бульону, оставаясь при этом сочными. Чтобы сделать суп более сытным, можно добавить вермишель, однако лучше сварить макароны отдельно, чтобы избежать ошибок в дозировке и времени варки.

Ингредиенты:

350 г куриного филе

50 г репчатого лука

1 зубчик чеснока

Кориандр, белый перец, куркума, соль

300 г картофеля

80 г моркови

80 г репчатого лука

1 стебель сельдерея

2 зубчика чеснока

20 г сливочного масла

1 лавровый лист

20 г петрушки

1 л воды

Соль, черный перец

Приготовление:

Куриное филе нарезать и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить чеснок, лук и специи, хорошо вымесить фарш.

Сформировать небольшие фрикадельки, выложить на доску и отправить в морозильник для застывания.

Овощи очистить, нарезать и натереть: картофель — кубиками, морковь — на крупной терке, лук — мелкими кубиками, чеснок — измельчить. Сельдерей нарезать тонкими ломтиками.

В кастрюле разогреть растительное масло с сливочным, пассеровать лук 2 минуты.

Добавить морковь, сельдерей и чеснок, тушить 5 минут, затем влить кипяток.

Положить картофель в кипящий бульон, варить 5-7 минут. Добавить фрикадельки, довести до кипения, уменьшить огонь.

Варить суп еще 7-10 минут, добавить лавровый лист и зелень, дать настояться под крышкой.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

