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Готовьте рис так, и он у вас всегда будет получаться рассыпчатым

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Еда

Шеф-повара поделилась несколькими важными секретами того, как приготовить рассыпчатый рис вместо липкой каши.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Для начала специалисты рекомендуют выбирать правильный сорт риса — пропаренный или длиннозерный. Однако даже эти сорта могут превратиться в кашу, если передержать их на огне при приготовлении.

Главный секрет готовки рассыпчатого риса заключается в использовании лимонного сока. Перед тем как начать варить рис, необходимо тщательно промыть его, положить в кастрюлю, залить водой и сразу добавить столовую ложку лимонного сока. После этого следует посолить блюдо. Этот простой прием помогает сохранить рис рассыпчатым, придает ему дополнительный аромат и улучшает вкус.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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