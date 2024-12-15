Готовьте рис так, и он у вас всегда будет получаться рассыпчатым

Шеф-повара поделилась несколькими важными секретами того, как приготовить рассыпчатый рис вместо липкой каши.
Для начала специалисты рекомендуют выбирать правильный сорт риса — пропаренный или длиннозерный. Однако даже эти сорта могут превратиться в кашу, если передержать их на огне при приготовлении.
Главный секрет готовки рассыпчатого риса заключается в использовании лимонного сока. Перед тем как начать варить рис, необходимо тщательно промыть его, положить в кастрюлю, залить водой и сразу добавить столовую ложку лимонного сока. После этого следует посолить блюдо. Этот простой прием помогает сохранить рис рассыпчатым, придает ему дополнительный аромат и улучшает вкус.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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