1. Подготовка грибов:
- Нарезать шампиньоны и репчатый лук небольшими кусочками.
- Разогреть растительное масло и обжаривать грибы до полуготовности.
- Добавить нарезанный лук, посолить и поперчить.
- Жарить до полной готовности (около 10 минут).
2. Остальные ингредиенты:
- Курицу нарезать маленькими кубиками.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Яйца очистить, натереть на крупной терке, добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать.
- Помидоры нарезать тонкими кружками.
- Укроп измельчить для украшения.
3. Сборка салата:
- Выложить первый слой: жареные грибы с луком.
- Далее идет слой яиц с чесноком.
- Сделать майонезную сетку и выложить натертый сыр.
- Следующим слоем идут тонкие кружки помидора и кубики копченой курицы.
- Повторить слои в такой последовательности: грибы с луком, яйца с чесноком, курица, майонезная сетка, сыр, помидоры.
- Верхний слой украсить измельченной зеленью.
Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.