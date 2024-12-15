Рецепт новогоднего салата "Любимый муж", который порадует вас своим вкусом

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Шампиньоны. Репчатый лук. Копченая курица. Твердый сыр. Вареные яйца. Чеснок. Свежие помидоры. Майонез. Зелень (укроп). Растительное масло. Соль, черный молотый перец.

1. Подготовка грибов:

- Нарезать шампиньоны и репчатый лук небольшими кусочками.

- Разогреть растительное масло и обжаривать грибы до полуготовности.

- Добавить нарезанный лук, посолить и поперчить.

- Жарить до полной готовности (около 10 минут).

Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нарезанные грибы

2. Остальные ингредиенты:

- Курицу нарезать маленькими кубиками.

- Сыр натереть на мелкой терке.

- Яйца очистить, натереть на крупной терке, добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать.

- Помидоры нарезать тонкими кружками.

- Укроп измельчить для украшения.

3. Сборка салата:

- Выложить первый слой: жареные грибы с луком.

- Далее идет слой яиц с чесноком.

- Сделать майонезную сетку и выложить натертый сыр.

- Следующим слоем идут тонкие кружки помидора и кубики копченой курицы.

- Повторить слои в такой последовательности: грибы с луком, яйца с чесноком, курица, майонезная сетка, сыр, помидоры.

- Верхний слой украсить измельченной зеленью.

Уточнения

Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.



