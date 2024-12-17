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Мыть или не мыть яйца: простые правила обработки для безопасности

1:17
Еда

Прежде чем добавлять овощи в блюда или готовить крупы, мы всегда их моем. Но как насчет яиц? По мнению доктора Брайана Куок Ле, яйца тоже нужно мыть, особенно фермерские. На их скорлупе могут находиться опасные бактерии, которые способны вызвать пищевое отравление.

Яйца
Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue
Яйца

Фермерские яйца с рынка недостаточно просто ополоснуть. Для их очистки можно использовать специальные средства для продуктов питания, но подойдет и обычная теплая вода. Если скорлупа повреждена — имеются трещины, вмятины или другие дефекты, такое яйцо лучше выбросить.

После мытья яйца необходимо хранить в холодильнике. Вода удаляет с поверхности патогенные микроорганизмы, но одновременно стирает естественное защитное покрытие скорлупы. Поэтому хранение при комнатной температуре становится небезопасным. Оптимальный вариант — выделить для яиц отдельную секцию в холодильнике, где фермерские экземпляры могут храниться до месяца.

"Что касается магазинных яиц, они, как правило, уже обработаны на производстве. Мыть их дополнительно не требуется, разве что для собственного спокойствия", — отметил эксперт.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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