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А вы тоже любите фастфуд? Как гамбургеры довели мужчину до реанимации

1:09
Еда

30-летний житель Китая попал в больницу с острыми болями в желудке после недели, проведенной на диете из фастфуда. Из-за высокой загруженности на работе он ел исключительно гамбургеры, что привело к серьезным последствиям.

бургер
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
бургер

Когда дискомфорт стал невыносимым, мужчина обратился за помощью. Анализы показали, что его кровь приобрела белый оттенок, что медики называют "молочной кровью".

"Молочная кровь", или хилезная кровь, возникает при чрезмерном накоплении липидов. При этом плазма крови становится мутной из-за присутствия хиломикронов — крупных липопротеинов. Такое состояние часто наблюдается у диабетиков и людей, злоупотребляющих жирной пищей.

У пациента диагностировали гиперлипидемический панкреатит, вызванный избытком жиров в рационе. Его состояние врачи оценили как критическое, однако лечение в отделении интенсивной терапии дало положительный результат.

Теперь мужчине придется полностью изменить свои привычки и отказаться от фастфуда, чтобы избежать повторения опасного состояния.

Уточнения

Бы́строе пита́ние  фастфу́д  — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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