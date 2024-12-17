Ресторанное качество на вашей кухне: готовим форель по простому рецепту

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Форель — универсальная рыба, которую можно засолить разными способами. Если вы не хотите возиться с рассолом или добавлять коньяк, как это делают шеф-повара, попробуйте сухой способ засолки. Этот рецепт прост в исполнении, а результат порадует вас вкусом.

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Для засолки 1 кг форели вам понадобятся 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, один лимон и несколько веточек укропа. Лучше всего использовать филе на коже, предварительно очищенное от чешуи. Если у вас стейки, перед засолкой удалите из них кости и хребты, а затем заморозьте рыбу на сутки, чтобы исключить риск заражения паразитами.

Перед началом засолки промойте лимон и натрите с него цедру. Смешайте цедру с сахаром и солью. На дно посуды для засолки насыпьте треть получившейся смеси и добавьте пару веточек укропа.

Уложите филе кожей вниз, сверху и по бокам равномерно присыпьте оставшейся смесью, добавьте веточки укропа и накройте посуду пленкой. Поставьте рыбу в холодильник на сутки. Один раз в течение этого времени переверните кусочки, чтобы они равномерно просолились.

Через сутки достаньте форель, промойте ее под холодной водой и просушите бумажными полотенцами. Рыба готова! Подавать можно по вашему вкусу: в бутербродах, салатах или как самостоятельное блюдо.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).



