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Ресторанное качество на вашей кухне: готовим форель по простому рецепту

1:30
Еда

Форель — универсальная рыба, которую можно засолить разными способами. Если вы не хотите возиться с рассолом или добавлять коньяк, как это делают шеф-повара, попробуйте сухой способ засолки. Этот рецепт прост в исполнении, а результат порадует вас вкусом.

форель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
форель

Для засолки 1 кг форели вам понадобятся 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, один лимон и несколько веточек укропа. Лучше всего использовать филе на коже, предварительно очищенное от чешуи. Если у вас стейки, перед засолкой удалите из них кости и хребты, а затем заморозьте рыбу на сутки, чтобы исключить риск заражения паразитами.

Перед началом засолки промойте лимон и натрите с него цедру. Смешайте цедру с сахаром и солью. На дно посуды для засолки насыпьте треть получившейся смеси и добавьте пару веточек укропа.

Уложите филе кожей вниз, сверху и по бокам равномерно присыпьте оставшейся смесью, добавьте веточки укропа и накройте посуду пленкой. Поставьте рыбу в холодильник на сутки. Один раз в течение этого времени переверните кусочки, чтобы они равномерно просолились.

Через сутки достаньте форель, промойте ее под холодной водой и просушите бумажными полотенцами. Рыба готова! Подавать можно по вашему вкусу: в бутербродах, салатах или как самостоятельное блюдо.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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