Домашняя селёдка под шубой: как приготовить любимый салат без лишних жиров

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сложно представить новогодний стол без традиционных салатов, но один из них может серьезно навредить здоровью. Диетолог Наталья Павлюк объяснила, почему стоит осторожнее относиться к селедке под шубой.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Селёдка под шубой

По словам специалиста, этот популярный салат может стать источником лишних жиров, особенно если приготовлен по классическому рецепту с большим количеством майонеза. Избыток жиров не только перегружает желудочно-кишечный тракт, но и может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

"Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше избегать блюд с высоким содержанием жиров", — отметила Павлюк.

Кроме того, важен размер порции. Диетолог подчеркивает, что 50 граммов салата не нанесут вреда организму. Однако, как показывает практика, мало кто ограничивается такой порцией. Средний вес съедаемой за праздничный вечер селедки под шубой составляет около 100 граммов, что эквивалентно 35 граммам жиров — это слишком много.

Лучший способ обезопасить себя — готовить салат дома, а не покупать готовый. Наталья Павлюк рекомендует сокращать калорийность блюда, заменяя майонез сметанным соусом с горчицей, а картошку — яблоком или сельдереем. Домашний вариант будет не только вкуснее, но и полезнее.

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



