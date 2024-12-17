Почему в замороженных ягодах больше витамина С, чем в свежих

Принято считать, что свежие фрукты и ягоды — самые полезные. Однако теледоктор Елена Малышева утверждает, что заморозка, наоборот, улучшает их свойства. В программе "Жить здорово!" эксперт рассказала, что при низких температурах содержание витамина С в ягодах увеличивается, а замораживать их можно смело, ежегодно и в больших объемах.
В качестве примера Малышева привела смородину, известную своими полезными свойствами. В 100 граммах замороженных ягод витамина С оказывается в десятки раз больше, чем в таком же количестве свежих.
"Сто граммов свежей смородины содержат три суточных дозы витамина С. А после заморозки — уже 30 суточных доз, потому что в процессе уходит лишняя вода", — пояснила доктор.
Замороженные ягоды — это отличный способ круглый год насыщать организм витаминами, особенно зимой, когда свежие фрукты часто теряют часть своих полезных веществ.
Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды.
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