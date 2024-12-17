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Почему в замороженных ягодах больше витамина С, чем в свежих

1:03
Еда

Принято считать, что свежие фрукты и ягоды — самые полезные. Однако теледоктор Елена Малышева утверждает, что заморозка, наоборот, улучшает их свойства. В программе "Жить здорово!" эксперт рассказала, что при низких температурах содержание витамина С в ягодах увеличивается, а замораживать их можно смело, ежегодно и в больших объемах.

замороженные ягоды
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
замороженные ягоды

В качестве примера Малышева привела смородину, известную своими полезными свойствами. В 100 граммах замороженных ягод витамина С оказывается в десятки раз больше, чем в таком же количестве свежих.

"Сто граммов свежей смородины содержат три суточных дозы витамина С. А после заморозки — уже 30 суточных доз, потому что в процессе уходит лишняя вода", — пояснила доктор.

Замороженные ягоды — это отличный способ круглый год насыщать организм витаминами, особенно зимой, когда свежие фрукты часто теряют часть своих полезных веществ.

 

Уточнения

Витами́ны  — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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