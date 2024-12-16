Напиток, который защитит печень в Новый год

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

В Новый год нагрузка на печень неизбежно возрастает: жирные закуски, калорийные салаты и алкогольные напитки становятся неизменной частью праздника. Диетолог Марина Макиша порекомендовала простой способ защитить этот важный орган — добавить в меню томатный сок.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томатный сок

По словам эксперта, томатный сок богат антиоксидантом ликопином, который помогает предотвращать жировую дистрофию печени. Употребление этого напитка до, во время и после праздника поддержит здоровье органа даже при повышенной пищевой нагрузке.

Для усиления эффекта диетолог советует добавлять в сок немного куркумы или щепотку перца. Однако стоит помнить о противопоказаниях: томаты могут быть вредны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергии или во время беременности и лактации.

Если томатный сок не по вкусу, Марина Макиша предлагает альтернативу — использовать томатную пасту в приготовлении блюд. Это также поможет включить полезный ликопин в рацион.

Уточнения

Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.



