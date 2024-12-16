Список продуктов, которые помогут вам сэкономить время и деньги перед праздниками

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

До Нового года осталось всего несколько недель, и сейчас самое время начинать подготовку. Эксперт в области питания Марина Сорокина, какие продукты стоит купить заранее, чтобы избежать праздничной суеты и сэкономить.

Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торговый зал современного универсама

К середине декабря очереди в магазинах становятся длиннее, а цены на популярные товары могут вырасти. Чтобы избежать этого, уже сейчас стоит запастись консервированными овощами, фруктами и рыбой — они отлично сохраняются в холодильнике. Также имеет смысл купить мясные и рыбные деликатесы: колбасы, копченую или соленую рыбу и икру.

Особое внимание стоит уделить яйцам, так как они входят в состав множества праздничных блюд. При правильном хранении их свежесть сохраняется до месяца, так что можно смело покупать их заранее.

Напитки, такие как алкоголь и соки, также можно приобрести заранее — они не требуют специальных условий хранения. А вот сыр лучше оставить на потом, чтобы он не потерял вкус и аромат.

Еще один важный пункт подготовки — шоколадные конфеты. Цены на них перед праздниками часто растут, поэтому разумнее купить их сейчас.

Этот список поможет вам не только сэкономить время и деньги, но и подготовиться к празднику без лишнего стресса.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.

