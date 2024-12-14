Рецепт панкейков на завтрак

Вкусные и пышные панкейки на завтрак обязательно порадуют любого ребёнка.
Ингредиенты: 2 яйца, 0,5 ст. сахара, 1 ст. молока, 3 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. муки, ванилин и сода на кончике ножа.
Приготовление:
К панкейкам можно подать шоколадную пасту, мёд, варенье, сгущёнку, кленовый сироп или любимый сладкий топпинг.
Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.
Топпинг или топинг (от англ. topping — вершина) — ингредиент блюда, придающий ему вкусовую и эстетическую завершённость.
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