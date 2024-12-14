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Рецепт панкейков на завтрак

0:47
Еда

Вкусные и пышные панкейки на завтрак обязательно порадуют любого ребёнка.

панкейк
Фото: Own work by Chefkitchen90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
панкейк

Ингредиенты: 2 яйца, 0,5 ст. сахара, 1 ст. молока, 3 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. муки, ванилин и сода на кончике ножа.

Приготовление:

  • Взбейте яйца с сахаром при помощи миксера.
  • Добавьте молоко и масло, перемешайте венчиком.
  • Всыпьте муку, ванилин и соду, ещё раз хорошо перемешайте.
  • Обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

К панкейкам можно подать шоколадную пасту, мёд, варенье, сгущёнку, кленовый сироп или любимый сладкий топпинг.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.

Топпинг или топинг (от англ. topping — вершина) — ингредиент блюда, придающий ему вкусовую и эстетическую завершённость.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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