Куркума давно известна своими целебными свойствами и уже стала популярной не только в странах Азии, но и в наших широтах. Яркий желтый порошок теперь часто используют не только для приготовления блюд, но и в лечебных целях. Диетолог Маргарита Королева советует включить куркуму не только в рацион, но и в утренний ритуал, добавляя ее в воду.
Эксперт объясняет: многие заболевания развиваются на фоне хронических воспалений, с которыми эффективно борется куркума благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам.
Особое внимание Королева уделила куркумину — активному компоненту куркумы, который также используется как пищевой краситель (Е100). По ее словам, он обладает свойствами, которые могут помочь в лечении суставных заболеваний и даже облегчить боль. Причем, как утверждает диетолог, куркумин по своей силе превосходит популярный диклофенак.
Кроме того, куркума улучшает работу пищеварения за счет стимуляции выделения желчи, что способствует более эффективной переработке пищи. Пряность также положительно влияет на здоровье печени, защищая ее от токсического повреждения.
"Регулярное употребление куркумы — это простой способ укрепить здоровье, улучшить пищеварение и поддержать печень", — подчеркивает Королева.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.