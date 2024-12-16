Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Куркума давно известна своими целебными свойствами и уже стала популярной не только в странах Азии, но и в наших широтах. Яркий желтый порошок теперь часто используют не только для приготовления блюд, но и в лечебных целях. Диетолог Маргарита Королева советует включить куркуму не только в рацион, но и в утренний ритуал, добавляя ее в воду.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Эксперт объясняет: многие заболевания развиваются на фоне хронических воспалений, с которыми эффективно борется куркума благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам.

Особое внимание Королева уделила куркумину — активному компоненту куркумы, который также используется как пищевой краситель (Е100). По ее словам, он обладает свойствами, которые могут помочь в лечении суставных заболеваний и даже облегчить боль. Причем, как утверждает диетолог, куркумин по своей силе превосходит популярный диклофенак.

Кроме того, куркума улучшает работу пищеварения за счет стимуляции выделения желчи, что способствует более эффективной переработке пищи. Пряность также положительно влияет на здоровье печени, защищая ее от токсического повреждения.

"Регулярное употребление куркумы — это простой способ укрепить здоровье, улучшить пищеварение и поддержать печень", — подчеркивает Королева.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).



