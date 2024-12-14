Яркая и вкусная закуска на новогодний стол

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейшие шарики с копчёной рыбой и сыром. Идеальная закуска на праздничный стол!

Фото: flickr.com by Michal Osmenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодний стол

Ингредиенты: 100 г твёрдого сыра, 200 г красной рыбы холодного копчения, 150 г творожного сыра, петрушка, укроп, 1 головка красного лука, 2-3 ст. л. сметаны, фисташка или грецкий орех для обсыпки, крекеры для подачи.

Приготовление:

Сыр натрите на тёрке, добавьте к нему любимую красную рыбу, разделанную руками, творожный сыр, мелко порубленную зелень и мелко нарезанный красный сладкий лук и сметану. Всё тщательно перемешайте.

Перед тем, как начнёте катать из массы шарики, наденьте перчатки, так она не будет липнуть к рукам. Шарики катайте примерно 5-7 см в диаметре.

Обваляйте шарики в мелко порубленных фисташках или грецких орешках.

Лучше всего подавать эти шарики вместе с солёным крекером, на который эту массу можно намазать.

Вкус получается просто потрясающий!

Уточнения

Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

