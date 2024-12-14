Яркая и вкусная закуска на новогодний стол

Вкуснейшие шарики с копчёной рыбой и сыром. Идеальная закуска на праздничный стол!
Ингредиенты: 100 г твёрдого сыра, 200 г красной рыбы холодного копчения, 150 г творожного сыра, петрушка, укроп, 1 головка красного лука, 2-3 ст. л. сметаны, фисташка или грецкий орех для обсыпки, крекеры для подачи.
Приготовление:
Вкус получается просто потрясающий!
Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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