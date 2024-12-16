Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях

Соленая или квашеная капуста — традиционная заготовка на зиму, которая уже веками занимает свое место на столе. Раньше овощ квасили в деревянных бочках, но с развитием технологий все больше людей стали использовать для этих целей банки. Предлагаем простой рецепт соленой капусты в банке без добавления рассола.
Шинкуйте капусту и морковь тонкими полосками, поместите в глубокую миску и добавьте соль. Перемешайте овощи, слегка приминая их руками, чтобы появился сок. Затем добавьте специи, снова перемешайте и плотно утрамбуйте смесь в трехлитровую банку, оставляя немного места сверху. Это позволит капусте выделить достаточное количество сока для естественного брожения.
Банку накройте марлей и закрепите резинкой. В течение 2–3 дней протыкайте капусту деревянной палочкой дважды в день, чтобы выпустить скопившиеся газы. Обычно процесс брожения завершается через 4–5 дней. После этого можно закрыть банку крышкой и отправить капусту в холодильник.
Этот простой рецепт позволяет приготовить ароматную, хрустящую соленую капусту без лишних усилий, а ее вкус станет прекрасным дополнением к любому зимнему столу.
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