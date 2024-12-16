Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Соленая или квашеная капуста — традиционная заготовка на зиму, которая уже веками занимает свое место на столе. Раньше овощ квасили в деревянных бочках, но с развитием технологий все больше людей стали использовать для этих целей банки. Предлагаем простой рецепт соленой капусты в банке без добавления рассола.

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засолка капусты

Для приготовления потребуется

2 кг белокочанной капусты (поздних сортов, плотной, без повреждений и с белыми листьями, допускаются зеленоватые прожилки);

200 г моркови;

30–40 г соли (для длительного хранения — 20 г на 1 кг капусты, для быстрого употребления — 15 г);

5–6 горошин душистого перца;

1 лавровый лист;

1–2 щепотки тмина (по желанию).

Шинкуйте капусту и морковь тонкими полосками, поместите в глубокую миску и добавьте соль. Перемешайте овощи, слегка приминая их руками, чтобы появился сок. Затем добавьте специи, снова перемешайте и плотно утрамбуйте смесь в трехлитровую банку, оставляя немного места сверху. Это позволит капусте выделить достаточное количество сока для естественного брожения.

Банку накройте марлей и закрепите резинкой. В течение 2–3 дней протыкайте капусту деревянной палочкой дважды в день, чтобы выпустить скопившиеся газы. Обычно процесс брожения завершается через 4–5 дней. После этого можно закрыть банку крышкой и отправить капусту в холодильник.

Этот простой рецепт позволяет приготовить ароматную, хрустящую соленую капусту без лишних усилий, а ее вкус станет прекрасным дополнением к любому зимнему столу.

Уточнения

Ферментация — биохимическая переработка органических веществ (сырья или продукта) при помощи ферментов (белковых катализаторов) или под воздействием микроорганизмов. Прикладная наука, изучающая процесс ферментации и его практическое применение, называется зимологией.



