Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет ухоженных ног: как справиться с пяточной шпорой
Как стать накачанным силачом, не выходя из дома?
Собаки и люди: сходства и различия в психике
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Мария Погребняк показала двух сыновей с разницей в возрасте 17 лет
Как защитить ягодные культуры от птиц: простые методы
Ваш аэратор работает неправильно? Вот как его легко очистить
Соперничество греков и карфагенян: древний корабль стал ключом к разгадке
Как потеря дешёвых ресурсов повлияла на экономику Германии

Секреты наших бабушек: идеальная квашеная капуста без рассола в домашних условиях

1:52
Еда

Соленая или квашеная капуста — традиционная заготовка на зиму, которая уже веками занимает свое место на столе. Раньше овощ квасили в деревянных бочках, но с развитием технологий все больше людей стали использовать для этих целей банки. Предлагаем простой рецепт соленой капусты в банке без добавления рассола.

Засолка капусты
Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засолка капусты

Для приготовления потребуется

  • 2 кг белокочанной капусты (поздних сортов, плотной, без повреждений и с белыми листьями, допускаются зеленоватые прожилки);
  • 200 г моркови;
  • 30–40 г соли (для длительного хранения — 20 г на 1 кг капусты, для быстрого употребления — 15 г);
  • 5–6 горошин душистого перца;
  • 1 лавровый лист;
  • 1–2 щепотки тмина (по желанию).

Шинкуйте капусту и морковь тонкими полосками, поместите в глубокую миску и добавьте соль. Перемешайте овощи, слегка приминая их руками, чтобы появился сок. Затем добавьте специи, снова перемешайте и плотно утрамбуйте смесь в трехлитровую банку, оставляя немного места сверху. Это позволит капусте выделить достаточное количество сока для естественного брожения.

Банку накройте марлей и закрепите резинкой. В течение 2–3 дней протыкайте капусту деревянной палочкой дважды в день, чтобы выпустить скопившиеся газы. Обычно процесс брожения завершается через 4–5 дней. После этого можно закрыть банку крышкой и отправить капусту в холодильник.

Этот простой рецепт позволяет приготовить ароматную, хрустящую соленую капусту без лишних усилий, а ее вкус станет прекрасным дополнением к любому зимнему столу.

Уточнения

Ферментация — биохимическая переработка органических веществ (сырья или продукта) при помощи ферментов (белковых катализаторов) или под воздействием микроорганизмов. Прикладная наука, изучающая процесс ферментации и его практическое применение, называется зимологией.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Зимний Крым. Какая альтернатива летнему солнышку и тёплому морю Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Последние материалы
Как студенты питались в разные эпохи: хроника столовых и общежитий
Почему нельзя резко тормозить на гололедице
Как избавиться от блох у питомца за 10 минут
Восемь продуктов, которые не навредят вашей фигуре, даже если их есть на ночь
Здоровье и форма: что есть для крепкого тела
Экономьте на сантехнике: ремонт сливного бачка своими руками
Не только питание и спорт: неожиданные причины, из-за которых вы набираете вес
Кудрявцева показала, как дочка Маша весело проводит время с отцом
Как подготовить тую к холодам: секреты ухода
Девять советов, которые помогут сделать переезд в новую квартиру легче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.