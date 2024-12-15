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Пошаговый рецепт тыквенного кекса, который тает во рту

1:45
Еда

Тыква — универсальный ингредиент, который подходит для самых разных блюд. Ее добавляют в соки, салаты, гарниры к мясу, супы, каши и даже домашнюю выпечку. Однако сегодня речь пойдет о рецепте пряного тыквенного кекса, который особенно хорош в холодное время года.

Тыква
Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тыква

Что понадобится:

  • Мякоть тыквы — 280 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 50 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 180 г
  • Соль — щепотка
  • Ванильный сахар — 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 0,5 ч. л.
  • Имбирь молотый — 0,5 ч. л.

Как готовить:

  1. Натрите мякоть тыквы на мелкой терке.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с ванильным сахаром и солью. Постепенно добавляйте обычный сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет воздушной.
  3. В эту массу добавьте натертую тыкву и сметану, тщательно перемешайте.
  4. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную смесь.
  5. Перемешайте тесто, добавив корицу и молотый имбирь.
  6. Влейте растительное масло и снова перемешайте.
  7. Теперь подготовьте духовку: разогрейте ее до 180 градусов и смажьте маслом форму для выпечки.
  8. Выложите тесто в форму и отправьте в духовку на 40 минут.
  9. Когда кекс остынет, аккуратно извлеките его из формы.
  10. Подавайте к столу и наслаждайтесь домашней уютной выпечкой с насыщенным ароматом пряностей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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