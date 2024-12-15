Пошаговый рецепт тыквенного кекса, который тает во рту

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — универсальный ингредиент, который подходит для самых разных блюд. Ее добавляют в соки, салаты, гарниры к мясу, супы, каши и даже домашнюю выпечку. Однако сегодня речь пойдет о рецепте пряного тыквенного кекса, который особенно хорош в холодное время года.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тыква

Что понадобится:

Мякоть тыквы — 280 г

Яйца — 2 шт.

Сметана — 50 г

Растительное масло — 50 мл

Сахар — 150 г

Мука — 180 г

Соль — щепотка

Ванильный сахар — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 0,5 ч. л.

Имбирь молотый — 0,5 ч. л.

Как готовить:

Натрите мякоть тыквы на мелкой терке. В отдельной миске взбейте яйца с ванильным сахаром и солью. Постепенно добавляйте обычный сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет воздушной. В эту массу добавьте натертую тыкву и сметану, тщательно перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную смесь. Перемешайте тесто, добавив корицу и молотый имбирь. Влейте растительное масло и снова перемешайте. Теперь подготовьте духовку: разогрейте ее до 180 градусов и смажьте маслом форму для выпечки. Выложите тесто в форму и отправьте в духовку на 40 минут. Когда кекс остынет, аккуратно извлеките его из формы. Подавайте к столу и наслаждайтесь домашней уютной выпечкой с насыщенным ароматом пряностей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



