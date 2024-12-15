Пошаговый рецепт тыквенного кекса, который тает во рту

Тыква — универсальный ингредиент, который подходит для самых разных блюд. Ее добавляют в соки, салаты, гарниры к мясу, супы, каши и даже домашнюю выпечку. Однако сегодня речь пойдет о рецепте пряного тыквенного кекса, который особенно хорош в холодное время года.
Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тыква
Что понадобится:
Мякоть тыквы — 280 г
Яйца — 2 шт.
Сметана — 50 г
Растительное масло — 50 мл
Сахар — 150 г
Мука — 180 г
Соль — щепотка
Ванильный сахар — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Корица — 0,5 ч. л.
Имбирь молотый — 0,5 ч. л.
Как готовить:
Натрите мякоть тыквы на мелкой терке.
В отдельной миске взбейте яйца с ванильным сахаром и солью. Постепенно добавляйте обычный сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет воздушной.
В эту массу добавьте натертую тыкву и сметану, тщательно перемешайте.
Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную смесь.
Перемешайте тесто, добавив корицу и молотый имбирь.
Влейте растительное масло и снова перемешайте.
Теперь подготовьте духовку: разогрейте ее до 180 градусов и смажьте маслом форму для выпечки.
Выложите тесто в форму и отправьте в духовку на 40 минут.
Когда кекс остынет, аккуратно извлеките его из формы.
Подавайте к столу и наслаждайтесь домашней уютной выпечкой с насыщенным ароматом пряностей.
Приятного аппетита!
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).