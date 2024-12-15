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Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь

1:26
Еда

Возможно, вы даже не подозревали, но перед варкой некоторые виды макарон стоит предварительно обжарить. Да-да, вы не ослышались! Это не только возможно, но иногда и необходимо.

макароны
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
макароны

Зачем обжаривать макароны

Дешёвые макароны

Если вы приобрели недорогие макаронные изделия, не расстраивайтесь. Даже бюджетный продукт можно превратить в достойный гарнир. Всё, что для этого нужно, — немного времени и правильный подход.

На предварительно разогретую сковороду с каплей растительного масла высыпьте сухие макароны. Обжаривайте их до появления лёгкого золотистого оттенка. После этого сварите продукт привычным способом.

Результат вас приятно удивит: никакого безвкусного комка, только аппетитные макароны с интересной текстурой и тонкой, но насыщенной вкусовой ноткой.

Макароны для супа

Если вы собираетесь добавить макароны в суп, то предварительное обжаривание также будет отличной идеей.

Во-первых, это предотвратит их чрезмерное разбухание. Макароны останутся упругими и не превратятся в "месиво".

Во-вторых, они приобретут аппетитный золотистый цвет, который сделает первое блюдо ещё привлекательнее.

В-третьих, обжаренные макароны обзаведутся нежным "ореховым" привкусом, идеально дополняющим вкус супа.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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