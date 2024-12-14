Как выбрать ананас, который точно окажется сладким?

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый из нас, покупая ананас, мечтает о сладком и сочном фрукте. Но реальность часто не оправдывает ожиданий: вместо лакомства домой попадает невзрачный и невкусный плод. Вот пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе ананаса.

Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ананас

1. Цвет кожуры

Окраска ананаса зависит от сорта, поэтому необязательно искать только ярко-желтые плоды. Главное – равномерный цвет без темных пятен. Обратите внимание на кожуру: она должна быть упругой, с четкими выступами-глазками.

2. Запах

Аромат ананаса – лучший показатель спелости. Зрелый фрукт источает сладкий запах с легкой кислинкой, особенно у основания, где он был срезан. Если фрукт совсем не пахнет, он ещё зелёный. А слишком резкий, насыщенный запах указывает на переспелость.

3. Твердость

Прежде чем купить ананас, проверьте его на ощупь. Если плод кажется каменным, он ещё не созрел. Идеальная твердость – когда кожура слегка пружинит при нажатии и возвращается в исходное состояние.

4. Листья

Листва – ещё один показатель качества. У спелого ананаса она плотная, зеленая и слегка влажная. Если листья сухие или коричневатые, фрукт залежался. Проверьте зрелость, потянув за один из листочков: у спелого ананаса он легко отделяется.

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать ананас, который оправдает все ваши ожидания.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

