Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Унитаз для любого бюджета: как не переплатить за сантехнику
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Почему Suzuki Dzire 2025 года — лучший выбор для города
Рецепт панкейков на завтрак
Очищающая маска для лица из 3 ингредиентов. Ваша кожа будет сиять чистотой
Porsche SE предупреждает о возможном снижении стоимости своей доли в Volkswagen
Искривление пространства открывает новые горизонты путешествий во времени
Список бюджетных направлений на новогодние каникулы 2025 года
Секрет здоровья зубов в жевательной резинке

Как выбрать ананас, который точно окажется сладким?

1:39
Еда

Каждый из нас, покупая ананас, мечтает о сладком и сочном фрукте. Но реальность часто не оправдывает ожиданий: вместо лакомства домой попадает невзрачный и невкусный плод. Вот пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе ананаса.

ананас
Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ананас

1. Цвет кожуры

Окраска ананаса зависит от сорта, поэтому необязательно искать только ярко-желтые плоды. Главное – равномерный цвет без темных пятен. Обратите внимание на кожуру: она должна быть упругой, с четкими выступами-глазками.

2. Запах

Аромат ананаса – лучший показатель спелости. Зрелый фрукт источает сладкий запах с легкой кислинкой, особенно у основания, где он был срезан. Если фрукт совсем не пахнет, он ещё зелёный. А слишком резкий, насыщенный запах указывает на переспелость.

3. Твердость

Прежде чем купить ананас, проверьте его на ощупь. Если плод кажется каменным, он ещё не созрел. Идеальная твердость – когда кожура слегка пружинит при нажатии и возвращается в исходное состояние.

4. Листья

Листва – ещё один показатель качества. У спелого ананаса она плотная, зеленая и слегка влажная. Если листья сухие или коричневатые, фрукт залежался. Проверьте зрелость, потянув за один из листочков: у спелого ананаса он легко отделяется.

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать ананас, который оправдает все ваши ожидания.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Последние материалы
Топ-4 лучших упражнений для красивых и подтянутых ног
Яркая и вкусная закуска на новогодний стол
В океанских глубинах обнаружили нового хищника
Табачный дым в движении и как с ним хотят бороться
Секрет вкуснейшего запечённого картофеля: простой рецепт на все случаи
Раскрыты причины переезда россиян с верхних этажей
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Мухи не смогут победить, если вы примените эти семь хитростей
Семь причин потери упругости кожи и как это можно исправить
Алсу показала фигуру в облегающем платье и ответила на слухи о беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.