Сохраняем хлеб свежим дольше: необычные способы

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлеб — один из тех продуктов, который есть почти в каждом доме. Однако сохранить его мягкость, аромат и свежесть на длительное время удается далеко не всем. Неправильное хранение нередко приводит к образованию плесени, и буханка оказывается в мусорном ведре.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еда

Как правильно хранить хлеб, чтобы он оставался свежим дольше

Чистота — залог свежести

Регулярно мойте хлебницу, избавляясь от крошек и излишков влаги. После мытья обязательно тщательно вытирайте ее насухо. Это поможет предотвратить развитие грибка и плесени.

Правильная вентиляция

Убедитесь, что место для хранения хлеба хорошо проветривается. Отсутствие циркуляции воздуха может способствовать накоплению влаги, что ускоряет порчу хлеба.

Используйте абсорбенты

Поместите в хлебницу небольшую емкость с солью, рисом или другим натуральным абсорбентом. Они будут поглощать лишнюю влагу, создавая оптимальные условия для хранения.

Избегайте соседства с другими продуктами

Не храните хлеб вместе с фруктами и овощами. Эти продукты выделяют влагу, что ускоряет процесс образования плесени на буханке.

Итог

Соблюдение этих простых правил поможет вам дольше наслаждаться свежим и вкусным хлебом. Не забывайте регулярно ухаживать за местом его хранения и следить за уровнем влажности.

Уточнения

Сорбенты (от лат. sorbens - поглощающий) — твёрдые тела или жидкости, избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.