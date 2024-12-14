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Тёплый салат, который удивит вкусом и простотой приготовления

2:18
Еда

В холодные дни согреться помогут тёплые и питательные блюда. Один из таких вариантов — тёплый салат с жареным адыгейским сыром. Лёгкий в приготовлении, но насыщенный вкусами, он подойдёт как для обеда, так и для ужина. Сочетание запечённого картофеля, свежих овощей и ароматного сыра сделает это блюдо вашим любимым зимним угощением.

салат
Фото: Freepik by Designed by Freepik
салат

Ингредиенты на 3 порции:

  • оливковое масло — 30 мл
  • чеснок — 3 зубчика
  • картофель — 200 г
  • пекинская капуста — 250 г
  • зелёный горошек (замороженный) — 40 г
  • адыгейский сыр — 200 г
  • помидоры черри — 100 г
  • соль — 1/3 ч. л.
  • прованские травы — 1 ч. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • чёрный перец — 1/3 ч. л.

Рецепт приготовления:

Ароматное масло

Пропустите чеснок через пресс и смешайте с оливковым маслом.

Подготовка картофеля

Картофель вымойте и разрежьте на половинки. Выложите в форму для запекания, посыпьте солью, перцем, паприкой и полейте чесночным маслом.

Запекание

Поставьте картофель в разогретую до 250 °C духовку и запекайте 15 минут.

Капуста

Пекинскую капусту нарежьте и обжарьте на оливковом масле 5 минут на среднем огне, затем переложите на тарелку.

Горошек

Залейте замороженный горошек кипятком, чтобы он размягчился.

Сыр

Адыгейский сыр нарежьте слайсами, посыпьте прованскими травами и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон. Переложите сыр на тарелку с капустой, добавьте горошек.

Сборка салата

Достаньте картофель из духовки и переложите в тарелку к остальным ингредиентам.

Запекание черри

В форму, где готовился картофель, выложите помидоры черри и запекайте 5 минут. Затем добавьте их в салат.

Подавайте блюдо горячим. Оно сочетает в себе хрустящие текстуры, мягкость сыра и богатый аромат пряностей — идеальный выбор для уютного ужина.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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