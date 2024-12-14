Тёплый салат, который удивит вкусом и простотой приготовления

В холодные дни согреться помогут тёплые и питательные блюда. Один из таких вариантов — тёплый салат с жареным адыгейским сыром. Лёгкий в приготовлении, но насыщенный вкусами, он подойдёт как для обеда, так и для ужина. Сочетание запечённого картофеля, свежих овощей и ароматного сыра сделает это блюдо вашим любимым зимним угощением.
Ингредиенты на 3 порции:
Рецепт приготовления:
Ароматное масло
Пропустите чеснок через пресс и смешайте с оливковым маслом.
Подготовка картофеля
Картофель вымойте и разрежьте на половинки. Выложите в форму для запекания, посыпьте солью, перцем, паприкой и полейте чесночным маслом.
Запекание
Поставьте картофель в разогретую до 250 °C духовку и запекайте 15 минут.
Капуста
Пекинскую капусту нарежьте и обжарьте на оливковом масле 5 минут на среднем огне, затем переложите на тарелку.
Горошек
Залейте замороженный горошек кипятком, чтобы он размягчился.
Сыр
Адыгейский сыр нарежьте слайсами, посыпьте прованскими травами и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон. Переложите сыр на тарелку с капустой, добавьте горошек.
Сборка салата
Достаньте картофель из духовки и переложите в тарелку к остальным ингредиентам.
Запекание черри
В форму, где готовился картофель, выложите помидоры черри и запекайте 5 минут. Затем добавьте их в салат.
Подавайте блюдо горячим. Оно сочетает в себе хрустящие текстуры, мягкость сыра и богатый аромат пряностей — идеальный выбор для уютного ужина.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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