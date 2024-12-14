Тёплый салат, который удивит вкусом и простотой приготовления

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

В холодные дни согреться помогут тёплые и питательные блюда. Один из таких вариантов — тёплый салат с жареным адыгейским сыром. Лёгкий в приготовлении, но насыщенный вкусами, он подойдёт как для обеда, так и для ужина. Сочетание запечённого картофеля, свежих овощей и ароматного сыра сделает это блюдо вашим любимым зимним угощением.

Фото: Freepik by Designed by Freepik салат

Ингредиенты на 3 порции:

оливковое масло — 30 мл

чеснок — 3 зубчика

картофель — 200 г

пекинская капуста — 250 г

зелёный горошек (замороженный) — 40 г

адыгейский сыр — 200 г

помидоры черри — 100 г

соль — 1/3 ч. л.

прованские травы — 1 ч. л.

паприка — 1 ч. л.

чёрный перец — 1/3 ч. л.

Рецепт приготовления:

Ароматное масло

Пропустите чеснок через пресс и смешайте с оливковым маслом.

Подготовка картофеля

Картофель вымойте и разрежьте на половинки. Выложите в форму для запекания, посыпьте солью, перцем, паприкой и полейте чесночным маслом.

Запекание

Поставьте картофель в разогретую до 250 °C духовку и запекайте 15 минут.

Капуста

Пекинскую капусту нарежьте и обжарьте на оливковом масле 5 минут на среднем огне, затем переложите на тарелку.

Горошек

Залейте замороженный горошек кипятком, чтобы он размягчился.

Сыр

Адыгейский сыр нарежьте слайсами, посыпьте прованскими травами и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон. Переложите сыр на тарелку с капустой, добавьте горошек.

Сборка салата

Достаньте картофель из духовки и переложите в тарелку к остальным ингредиентам.

Запекание черри

В форму, где готовился картофель, выложите помидоры черри и запекайте 5 минут. Затем добавьте их в салат.

Подавайте блюдо горячим. Оно сочетает в себе хрустящие текстуры, мягкость сыра и богатый аромат пряностей — идеальный выбор для уютного ужина.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

