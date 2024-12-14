Как приготовить идеальный кекс с сухофруктами: секреты и советы

Хотите наполнить дом ароматом праздника? Рождественский кекс с сухофруктами — идеальный выбор! Эта выпечка не только порадует вкусовые рецепторы, но и создаст настоящую атмосферу зимнего волшебства.
Пропитанные ромом или коньяком сухофрукты делают кекс насыщенным, ароматным и долгосохраняющимся. Причём со временем он становится только вкуснее, что делает его отличным подарком для близких. Упакуйте кекс в красивую коробку — и ваш презент запомнится надолго!
Ингредиенты на 6 порций:
Рецепт приготовления:
Подготовка сухофруктов
Замочите сухофрукты в горячей воде на 1 час, затем слейте воду и удалите косточки, если они есть. Залейте сухофрукты ромом и оставьте на 1 час.
Подготовка ингредиентов
Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут.
Приготовление теста
Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. В отдельной миске взбейте сливочное масло с половиной муки и молотым миндалём. Обе смеси соедините, добавьте джем (предварительно немного подогретый) и жидкий мёд. Введите оставшуюся муку и вымесите тесто.
Смешивание с сухофруктами
Отложите 5 ст. л. теста. В оставшееся добавьте подготовленные сухофрукты и тщательно перемешайте лопаткой.
Подготовка формы
Смажьте форму жиром, выстелите бумагой для выпечки так, чтобы она выступала над краями формы минимум на 5 см. Выложите тесто, утрамбовывая его, чтобы избежать пустот.
Формирование кекса
Сверху распределите отложенное тесто, чтобы создать ровную корочку.
Выпекание
Выпекайте кекс диаметром 18-20 см при 140°C в течение 2,5-3 часов (для толщины 7 см — 3-3,5 часа).
Созревание
После выпекания накройте кекс фольгой, оставьте на сутки, затем выньте из формы и герметично упакуйте. Храните в прохладном месте минимум неделю.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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