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Как приготовить идеальный кекс с сухофруктами: секреты и советы

2:40
Еда

Хотите наполнить дом ароматом праздника? Рождественский кекс с сухофруктами — идеальный выбор! Эта выпечка не только порадует вкусовые рецепторы, но и создаст настоящую атмосферу зимнего волшебства.

Кекс с изюмом
Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кекс с изюмом

Пропитанные ромом или коньяком сухофрукты делают кекс насыщенным, ароматным и долгосохраняющимся. Причём со временем он становится только вкуснее, что делает его отличным подарком для близких. Упакуйте кекс в красивую коробку — и ваш презент запомнится надолго!

Ингредиенты на 6 порций:

  • яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 100 г
  • тростниковый сахар — 100 г
  • мука — 100 г
  • молотый миндаль — 50 г
  • сухофрукты — 700-750 г
  • абрикосовый джем — 3 ст. л.
  • мёд — 2 ст. л.
  • ром

Рецепт приготовления:

Подготовка сухофруктов

Замочите сухофрукты в горячей воде на 1 час, затем слейте воду и удалите косточки, если они есть. Залейте сухофрукты ромом и оставьте на 1 час.

Подготовка ингредиентов

Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут.

Приготовление теста

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. В отдельной миске взбейте сливочное масло с половиной муки и молотым миндалём. Обе смеси соедините, добавьте джем (предварительно немного подогретый) и жидкий мёд. Введите оставшуюся муку и вымесите тесто.

Смешивание с сухофруктами

Отложите 5 ст. л. теста. В оставшееся добавьте подготовленные сухофрукты и тщательно перемешайте лопаткой.

Подготовка формы

Смажьте форму жиром, выстелите бумагой для выпечки так, чтобы она выступала над краями формы минимум на 5 см. Выложите тесто, утрамбовывая его, чтобы избежать пустот.

Формирование кекса

Сверху распределите отложенное тесто, чтобы создать ровную корочку.

Выпекание

Выпекайте кекс диаметром 18-20 см при 140°C в течение 2,5-3 часов (для толщины 7 см — 3-3,5 часа).

Созревание

После выпекания накройте кекс фольгой, оставьте на сутки, затем выньте из формы и герметично упакуйте. Храните в прохладном месте минимум неделю.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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