Секрет вкуснейшего запечённого картофеля: простой рецепт на все случаи

Запечённый картофель — это не просто гарнир, а полноценное второе блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Благодаря сочетанию с копчено-варёной грудинкой и ароматным шалотом, этот рецепт порадует не только вкусом, но и простотой приготовления. Подойдёт для любого случая — от семейного ужина до новогоднего застолья.
Ингредиенты на 8 порций:
Рецепт приготовления:
Подготовка картофеля
Картофель тщательно вымойте щёткой. Сделайте с одной стороны каждого клубня надрез крест-накрест глубиной около 1-1,5 см.
Приготовление масляной смеси
Лук шалот очистите и нарежьте мелкими кусочками. Разогрейте топлёное масло в небольшой сковороде, добавьте шалот и прогревайте на слабом огне 2 минуты. Снимите с огня, всыпьте паприку и перемешайте.
Сборка блюда
Грудинку нарежьте крупными кубиками. Застелите глубокую форму для запекания пергаментом. Разложите картофель, полейте его масляной смесью и аккуратно перемешайте руками. Выложите сверху грудинку, а между картофелинами разложите веточки розмарина.
Запекание
Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку. Запекайте 40-50 минут. Готовое блюдо подавайте горячим — аромат и вкус будут на высоте.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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