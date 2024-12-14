Секрет вкуснейшего запечённого картофеля: простой рецепт на все случаи

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённый картофель — это не просто гарнир, а полноценное второе блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Благодаря сочетанию с копчено-варёной грудинкой и ароматным шалотом, этот рецепт порадует не только вкусом, но и простотой приготовления. Подойдёт для любого случая — от семейного ужина до новогоднего застолья.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Ингредиенты на 8 порций:

1,2 кг мелкого картофеля

300-400 г копчено-варёной грудинки

4 луковицы шалота

3 веточки розмарина

70 г топлёного масла

1 ст. л. сладкой молотой паприки

соль

Рецепт приготовления:

Подготовка картофеля

Картофель тщательно вымойте щёткой. Сделайте с одной стороны каждого клубня надрез крест-накрест глубиной около 1-1,5 см.

Приготовление масляной смеси

Лук шалот очистите и нарежьте мелкими кусочками. Разогрейте топлёное масло в небольшой сковороде, добавьте шалот и прогревайте на слабом огне 2 минуты. Снимите с огня, всыпьте паприку и перемешайте.

Сборка блюда

Грудинку нарежьте крупными кубиками. Застелите глубокую форму для запекания пергаментом. Разложите картофель, полейте его масляной смесью и аккуратно перемешайте руками. Выложите сверху грудинку, а между картофелинами разложите веточки розмарина.

Запекание

Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку. Запекайте 40-50 минут. Готовое блюдо подавайте горячим — аромат и вкус будут на высоте.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

