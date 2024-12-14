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Солянка, которая спасет от похмелья и согреет душу

Еда

Солянка по-татарски — это насыщенный и ароматный суп на основе мясного бульона из баранины и говядины, дополненный языком и черносливом.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Это блюдо не только вкусное, но и полезное: оно отлично помогает справиться с похмельем после новогодних праздников или просто согревает в холодное время года. Подавать солянку рекомендуется горячей, со сметаной, ломтиками лимона и свежей зеленью, например, кинзой.

Это классическое татарское блюдо средней сложности в приготовлении, идеально подходящее для обеда. Суп получается сытным, питательным и одновременно изысканным. Готовится он около 2,5 часов, что позволяет хорошо раскрыть все вкусы и ароматы ингредиентов.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Баранина — 300 г
  • Говядина — 300 г
  • Вареный говяжий язык — 250 г
  • Соленые огурцы — 2 шт.
  • Лук крупный — 2 шт.
  • Морковь крупная — 1 шт.
  • Чернослив — 8 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Перец черный горошком — 8 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовление бульона

Говядину и баранину вымыть, положить в кастрюлю, залить 1,5 литра холодной воды. Довести до кипения, снять пену. Добавить 1 очищенную луковицу, морковь, черный перец горошком. Варить на слабом огне 1,5 часа. За 20 минут до готовности добавить лавровый лист и посолить.

Подготовка чернослива

Чернослив промыть и замочить в горячей воде на 20 минут. Затем слить воду и удалить косточки.

Обжарка овощей

Лук нарезать полукольцами, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета (около 5 минут). Соленые огурцы очистить от кожуры и семян, нарезать соломкой. Добавить к луку вместе с томатной пастой, готовить еще 3 минуты, помешивая.

Сборка супа

Бульон процедить, вернуть на плиту и довести до кипения. Мясо и язык нарезать тонкой соломкой. Добавить в суп мясо, чернослив и обжаренную смесь. Варить 5-7 минут.

Подача

Лимон нарезать тонкими дольками, добавить в суп и прогреть 1 минуту. Подавать солянку горячей, дополнив сметаной и свежей зеленью.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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