Идеальный рецепт фаршированных перцев с капустой

Зимой принято заготавливать капусту, и существует множество способов её приготовления: некоторые квасят, другие предпочитают разнообразные салаты. Вариантов немало, и среди них мы хотим представить вам особенный рецепт. Это маринованные перцы, нафаршированные капустой, которые непременно понравятся как вашим гостям, так и членам семьи.
Фото: pxhere
фаршированный перец
Ингредиаенты:
1 кг болгарского перца
2 моркови,
400 г белокочанной капусты.
Для маринада:
150 мл столового уксуса 9%
литр воды
200 г сахара
2 ст. л. соли,
100 мл подсолнечного масла
3-4 шт. перца душистого
1 шт. лаврового листа
Способ приготовления:
Очистите капусту от внешних листьев и нашинкуйте ее на мелкой терке. Морковь тщательно промойте, очистите и также натрите. Как только подготовите все ингредиенты, объедините их в одной миске, добавьте соль и тщательно перемесите руками, чтобы овощи выделили сок.
Теперь займемся перцами. Помойте их, удалите плодоножку и семена, затем плотно нафаршируйте приготовленной смесью из капусты и моркови. Переложите фаршированные перцы в стеклянную банку.
Для приготовления маринада возьмите кастрюлю, положите в нее сахар, соль, лавровый лист и душистый перец горошком. Затем добавьте уксус, растительное масло и в последнюю очередь — воду. Доведите смесь до кипения и залейте ей фаршированные перцы.
Теперь на фаршированные перцы нужно установить гнет, охладить их и убрать в холодильник на два дня. После истечения этого времени аккуратно разместите перцы в стерилизованных банках, укладывая их в несколько рядов, и залейте маринадом.
Затем каждая банка помещается в кастрюлю, которая заполняется водой так, чтобы уровень воды доходил до "плечиков" банок. Стерилизация должна длиться 15 минут. После этого можно закрыть банки крышками.
Перевернутые банки укройте пледом и дайте им остыть, а затем перенесите их в помещение для хранения консервов, сообщает YouTube-канал "Аймкук".
Уточнения
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.