Идеальный рецепт фаршированных перцев с капустой

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой принято заготавливать капусту, и существует множество способов её приготовления: некоторые квасят, другие предпочитают разнообразные салаты. Вариантов немало, и среди них мы хотим представить вам особенный рецепт. Это маринованные перцы, нафаршированные капустой, которые непременно понравятся как вашим гостям, так и членам семьи.

Фото: pxhere фаршированный перец

Ингредиаенты:

1 кг болгарского перца

2 моркови,

400 г белокочанной капусты.

Для маринада:

150 мл столового уксуса 9%

литр воды

200 г сахара

2 ст. л. соли,

100 мл подсолнечного масла

3-4 шт. перца душистого

1 шт. лаврового листа

Способ приготовления:

Очистите капусту от внешних листьев и нашинкуйте ее на мелкой терке. Морковь тщательно промойте, очистите и также натрите. Как только подготовите все ингредиенты, объедините их в одной миске, добавьте соль и тщательно перемесите руками, чтобы овощи выделили сок. Теперь займемся перцами. Помойте их, удалите плодоножку и семена, затем плотно нафаршируйте приготовленной смесью из капусты и моркови. Переложите фаршированные перцы в стеклянную банку. Для приготовления маринада возьмите кастрюлю, положите в нее сахар, соль, лавровый лист и душистый перец горошком. Затем добавьте уксус, растительное масло и в последнюю очередь — воду. Доведите смесь до кипения и залейте ей фаршированные перцы. Теперь на фаршированные перцы нужно установить гнет, охладить их и убрать в холодильник на два дня. После истечения этого времени аккуратно разместите перцы в стерилизованных банках, укладывая их в несколько рядов, и залейте маринадом. Затем каждая банка помещается в кастрюлю, которая заполняется водой так, чтобы уровень воды доходил до "плечиков" банок. Стерилизация должна длиться 15 минут. После этого можно закрыть банки крышками. Перевернутые банки укройте пледом и дайте им остыть, а затем перенесите их в помещение для хранения консервов, сообщает YouTube-канал "Аймкук".

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



