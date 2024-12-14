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Идеальный рецепт фаршированных перцев с капустой

2:27
Еда

Зимой принято заготавливать капусту, и существует множество способов её приготовления: некоторые квасят, другие предпочитают разнообразные салаты. Вариантов немало, и среди них мы хотим представить вам особенный рецепт. Это маринованные перцы, нафаршированные капустой, которые непременно понравятся как вашим гостям, так и членам семьи.

фаршированный перец
Фото: pxhere
фаршированный перец

Ингредиаенты:

  • 1 кг болгарского перца
  • 2 моркови,
  • 400 г белокочанной капусты.

Для маринада:

  • 150 мл столового уксуса 9%
  • литр воды
  • 200 г сахара
  • 2 ст. л. соли,
  • 100 мл подсолнечного масла
  • 3-4 шт. перца душистого
  • 1 шт. лаврового листа

Способ приготовления:

  1. Очистите капусту от внешних листьев и нашинкуйте ее на мелкой терке. Морковь тщательно промойте, очистите и также натрите. Как только подготовите все ингредиенты, объедините их в одной миске, добавьте соль и тщательно перемесите руками, чтобы овощи выделили сок.
  2. Теперь займемся перцами. Помойте их, удалите плодоножку и семена, затем плотно нафаршируйте приготовленной смесью из капусты и моркови. Переложите фаршированные перцы в стеклянную банку.
  3. Для приготовления маринада возьмите кастрюлю, положите в нее сахар, соль, лавровый лист и душистый перец горошком. Затем добавьте уксус, растительное масло и в последнюю очередь — воду. Доведите смесь до кипения и залейте ей фаршированные перцы.
  4. Теперь на фаршированные перцы нужно установить гнет, охладить их и убрать в холодильник на два дня. После истечения этого времени аккуратно разместите перцы в стерилизованных банках, укладывая их в несколько рядов, и залейте маринадом.
  5. Затем каждая банка помещается в кастрюлю, которая заполняется водой так, чтобы уровень воды доходил до "плечиков" банок. Стерилизация должна длиться 15 минут. После этого можно закрыть банки крышками.
  6. Перевернутые банки укройте пледом и дайте им остыть, а затем перенесите их в помещение для хранения консервов, сообщает YouTube-канал "Аймкук".

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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