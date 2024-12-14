Откройте для себя новый бодрящий напиток

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые люди не представляют своего утра без чашечки крепкого кофе, заряжающего энергией на весь день. Однако эксперты призывают обратить внимание на другие напитки, которые способны не только повысить уровень энергии, но и благотворно влиять на здоровье и состояние кожи.

Фото: freepik чай-латте

Наиболее интересным выбором становится чай-латте, который удивляет своим вкусом и ароматом. Этот напиток сочетает в себе ноты кофе и чая, создавая уникальное ощущение при каждом глотке. Он идеально подходит как для зимних холодов, так и для тёплых летних дней, принося удовольствие в любое время года.

Чай-латте содержит множество видов специй, обладающих сильным антиоксидантным действием. Они помогают организму постоянно быть в форме, поэтому неудивительно, что многие после длительного употребления чая-латте чувствуют себя моложе. При регулярном употреблении чай-латте может улучшить здоровье сердца и снизить уровень сахара в крови, а также помогает похудеть и идеально подходит для пищеварения.

Как вы уже могли заметить, чай-латте оказывает массу полезных эффектов на организм, которыми мы обязаны главным образом содержащимся в нём специям. Имбирь, корица, кардамон и гвоздика не только формируют его восточный вкус, но особенно вносят антиоксиданты, противовоспалительные компоненты, витамины и минералы. Чёрный чай содержит кофеин, который снабжает вас энергией в течение долгого дня.

Чай-латте можно пить тёплым и охлажденным, помимо классического молока можно выбрать и альтернативу в виде соевого, овсяного или кокосового молока. Вы можете подсластить его сахаром, кленовым сиропом или мёдом.

Ингредиенты:

2 стакана воды

крепкий чёрный чай, в идеале индийский

5 ломтиков имбиря

молотая корица

чайная ложка гвоздики

чайная ложка кардамона

звездчатый анис

сахар для подслащивания

Способ приготовления:

В кастрюлю положите воду, имбирь и специи, доведите до кипения и варите 5 минут. Затем добавьте чёрный чай и варите еще пять минут. Наконец, процедите смесь через сито, перелейте в кружку (заполните ее на две трети) и долейте остальное взбитым молоком. Затем просто добавьте немного корицы и чай-латте готов.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.



Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

