Запечённая картошка с этим соусом получится ароматной и невероятно вкусной

1. Подготовка картофеля. Очистите картофель и нарежьте его на дольки. Поместите нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения. Варите три минуты после закипания, затем слейте воду.
2. Приготовление соуса. В отдельной миске смешайте растительное масло, соль, черный перец, орегано и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте горчицу и тщательно перемешайте.
3. Маринование картофеля. Полейте картофель приготовленным соусом и оставьте на 20 минут для пропитывания.
4. Запекание. Разложите маринованный картофель на противне в один слой, оставляя между кусочками небольшое расстояние. Поместите противень в предварительно разогретую до 200°C духовку и запекайте картофель до золотистого цвета, примерно 30 минут.
Готовая запеченная картошка с горчичным соусом получится ароматной и аппетитной, с приятным вкусом и хрустящей корочкой.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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