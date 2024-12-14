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Запечённая картошка с этим соусом получится ароматной и невероятно вкусной

1:28
Еда

Ингредиенты

  1. Картофель — 6 штук.
  2. Пикантно-сладкая горчица — 5 ч.л.
  3. Орегано — 1 ч.л.
  4. Чеснок — 2 зубчика.
  5. Растительное масло — 3 ст.л.
  6. Черный перец — по вкусу.
  7. Соль — по вкусу.

Шаги приготовления

1. Подготовка картофеля. Очистите картофель и нарежьте его на дольки. Поместите нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения. Варите три минуты после закипания, затем слейте воду.

Запечённый картофель
Фото: flickr.com by surroundsound5000, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Запечённый картофель

2. Приготовление соуса. В отдельной миске смешайте растительное масло, соль, черный перец, орегано и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте горчицу и тщательно перемешайте.

3. Маринование картофеля. Полейте картофель приготовленным соусом и оставьте на 20 минут для пропитывания.

4. Запекание. Разложите маринованный картофель на противне в один слой, оставляя между кусочками небольшое расстояние. Поместите противень в предварительно разогретую до 200°C духовку и запекайте картофель до золотистого цвета, примерно 30 минут.

Готовая запеченная картошка с горчичным соусом получится ароматной и аппетитной, с приятным вкусом и хрустящей корочкой. 

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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