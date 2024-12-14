Вкусные чебуреки на кефире. Ваши домочадцы будут в восторге

1. Смешайте кефир с растительным маслом и солью.
2. Добавьте просеянную муку с содой и замесите однородное и упругое тесто.
3. Скатайте тесто в шар, накройте плёнкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
1. Измельчите лук и смешайте его с фаршем.
2. Посолите и поперчите начинку по вкусу.
1. Разделите тесто на 10 частей и раскатайте каждый кусок.
2. Выложите начинку на одну половину каждого круга теста, сложите пополам и защипните края.
3. Обжарьте чебуреки на разогретой сковороде с большим количеством масла около 3 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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