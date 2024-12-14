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Вкусные чебуреки на кефире. Ваши домочадцы будут в восторге

1:11
Еда

Ингредиенты

  1. Кефир — 350 мл.
  2. Мука — 350 г.
  3. Растительное масло — 4 ст. л.
  4. Сода — неполная ст. л.
  5. Фарш — 500 г.
  6. Лук — 1 шт.
  7. Соль и перец — по вкусу.

Приготовление теста

1. Смешайте кефир с растительным маслом и солью.
2. Добавьте просеянную муку с содой и замесите однородное и упругое тесто.
3. Скатайте тесто в шар, накройте плёнкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Приготовление начинки

1. Измельчите лук и смешайте его с фаршем.
2. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Формирование и жарка чебуреков

1. Разделите тесто на 10 частей и раскатайте каждый кусок.
2. Выложите начинку на одну половину каждого круга теста, сложите пополам и защипните края.
3. Обжарьте чебуреки на разогретой сковороде с большим количеством масла около 3 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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