Вкусные чебуреки на кефире. Ваши домочадцы будут в восторге

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Кефир — 350 мл. Мука — 350 г. Растительное масло — 4 ст. л. Сода — неполная ст. л. Фарш — 500 г. Лук — 1 шт. Соль и перец — по вкусу.

Приготовление теста

1. Смешайте кефир с растительным маслом и солью.

2. Добавьте просеянную муку с содой и замесите однородное и упругое тесто.

3. Скатайте тесто в шар, накройте плёнкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Приготовление начинки

1. Измельчите лук и смешайте его с фаршем.

2. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Формирование и жарка чебуреков

1. Разделите тесто на 10 частей и раскатайте каждый кусок.

2. Выложите начинку на одну половину каждого круга теста, сложите пополам и защипните края.

3. Обжарьте чебуреки на разогретой сковороде с большим количеством масла около 3 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

