Как выбрать вкусные мандарины?

При выборе мандаринов, обратите внимание на их внешний вид.
Мандарин не дозрел, если у него есть зелёные пятна, он неравномерно окрашен или в месте прикрепления его к ветке есть зелёное пятно.
Мандарин перезрел, если он твёрдый, а кожура сухая и сморщенная.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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