Как выбрать вкусные мандарины?

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

При выборе мандаринов, обратите внимание на их внешний вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ мандарины

Спелый мандарин должен обладать ярким цитрусовым ароматом.

При нажатии на кожице мандарина образуются вмятины, которые быстро исчезают.

Мандарин не должен быть слишком мягким или иметь вмятины.

Хороший мандарин не должен быть сухим и твёрдым.

У сочных цитрусовых будет чувствоваться тяжесть внутри.

Ориентируйтесь на цвет, например, зелёный мандарин будет горьким. Выбирайте всегда насыщенного оранжевого цвета.

Мандарин не дозрел, если у него есть зелёные пятна, он неравномерно окрашен или в месте прикрепления его к ветке есть зелёное пятно.

Мандарин перезрел, если он твёрдый, а кожура сухая и сморщенная.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

