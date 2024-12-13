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Как выбрать вкусные мандарины?

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Еда

При выборе мандаринов, обратите внимание на их внешний вид.

мандарины
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
мандарины
  • Спелый мандарин должен обладать ярким цитрусовым ароматом.
  • При нажатии на кожице мандарина образуются вмятины, которые быстро исчезают.
  • Мандарин не должен быть слишком мягким или иметь вмятины.
  • Хороший мандарин не должен быть сухим и твёрдым.
  • У сочных цитрусовых будет чувствоваться тяжесть внутри.
  • Ориентируйтесь на цвет, например, зелёный мандарин будет горьким. Выбирайте всегда насыщенного оранжевого цвета.

Мандарин не дозрел, если у него есть зелёные пятна, он неравномерно окрашен или в месте прикрепления его к ветке есть зелёное пятно.

Мандарин перезрел, если он твёрдый, а кожура сухая и сморщенная.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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