Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны
Как оформить прописку и не платить за это
Ваш идеальный домашний зал: всё, что нужно, – штанга и диски
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина

Кулинарное путешествие в Нахичевань-на-Дону: рецепт пирога губаты

Еда

В Ростовской Нахичевани Рождество всегда было особенным праздником для семьи Георгия Багдыкова, даже в советские времена, когда отмечать его не рекомендовалось. Несмотря на сложности, празднование проходило с особым вниманием и подготовкой.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Согласно воспоминаниям Георгия, на армянское Рождество стол накрывался так же торжественно, как на Новый год, но с уникальными особенностями. Один из родственников обязательно посещал церковь на Армянском кладбище, чтобы после службы приобрести церковные свечи. Эти свечи зажигали на праздничном столе, создавая уютную и волшебную атмосферу.

Центральным элементом рождественского стола был слоёный пирог губаты, или губати — традиционное блюдо донских армян. Это старинное угощение готовили по большим праздникам, включая Рождество, Масленицу и Пасху. В семье Багдыковых губаты всегда выпекали именно к Рождеству, и пирог состоял из сорока тонких слоев теста, символизируя изобилие и радость, сообщает rostovgazeta.ru.

Нахичевань-на-Дону, некогда известный армянский город, вновь привлекает внимание к своим кулинарным традициям. Исторически сложилось так, что близость к реке Дон способствовала обилию рыбы в местной кухне, и именно она часто становилась основой популярных блюд.

Одним из таких классических рецептов является пирог, который готовят как с мясной, так и с рыбной начинкой. Местные жители вспоминают своё детство, когда их мамы и тёти тратили целый день на раскатку сорока тонких листов теста с помощью специальных скалок — "охлов".

По традиции, половина слоёв теста щедро опрыскивается маслом и укладывается в форму. На них равномерно распределяются жареная рыба и лук, после чего сверху укрываются другой половиной слоёв. Завершает процесс смазывание пирога яйцом перед его помещением в печь. Этот процесс не только сохраняет кулинарное наследие, но и наполняет дом теплотой и уютом, вызывая воспоминания о семейных торжествах.

Рецепт пирога с мясом

Ингредиенты

  • 300 мл воды
  • 100 г маргарина (слегка растопить)
  • соль
  • 1 яйцо

Способ приготовления

  1. Замесить тесто и разделить на 40 частей.
  2. Листы смазывать топленым жиром: смалец (нутряной жир), говяжий жир, сливочное масло топленое, растительное масло.
  3. Раскатать 20 тончайших слоев теста, каждый промазывая смесью жиров.
  4. Затем выложить тонким слоем начинку — мясной фарш, сверху еще 20 таких же промазанных слоев теста.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Наука и техника
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников Родители-нелюди жестоко избивали дочь с самого её рождения, пока она не умерла от побоев Игорь Буккер
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Последние материалы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Болгария может остановить перекачку российского газа
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина
Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов
Как сделать фары чистыми и блестящими за пару минут
Новые символы на 1000-рублёвой купюре вызывают сомнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.