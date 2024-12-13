Кулинарное путешествие в Нахичевань-на-Дону: рецепт пирога губаты

В Ростовской Нахичевани Рождество всегда было особенным праздником для семьи Георгия Багдыкова, даже в советские времена, когда отмечать его не рекомендовалось. Несмотря на сложности, празднование проходило с особым вниманием и подготовкой.

Фото: freepik слоёный пирог

Согласно воспоминаниям Георгия, на армянское Рождество стол накрывался так же торжественно, как на Новый год, но с уникальными особенностями. Один из родственников обязательно посещал церковь на Армянском кладбище, чтобы после службы приобрести церковные свечи. Эти свечи зажигали на праздничном столе, создавая уютную и волшебную атмосферу.

Центральным элементом рождественского стола был слоёный пирог губаты, или губати — традиционное блюдо донских армян. Это старинное угощение готовили по большим праздникам, включая Рождество, Масленицу и Пасху. В семье Багдыковых губаты всегда выпекали именно к Рождеству, и пирог состоял из сорока тонких слоев теста, символизируя изобилие и радость, сообщает rostovgazeta.ru.

Нахичевань-на-Дону, некогда известный армянский город, вновь привлекает внимание к своим кулинарным традициям. Исторически сложилось так, что близость к реке Дон способствовала обилию рыбы в местной кухне, и именно она часто становилась основой популярных блюд.

Одним из таких классических рецептов является пирог, который готовят как с мясной, так и с рыбной начинкой. Местные жители вспоминают своё детство, когда их мамы и тёти тратили целый день на раскатку сорока тонких листов теста с помощью специальных скалок — "охлов".

По традиции, половина слоёв теста щедро опрыскивается маслом и укладывается в форму. На них равномерно распределяются жареная рыба и лук, после чего сверху укрываются другой половиной слоёв. Завершает процесс смазывание пирога яйцом перед его помещением в печь. Этот процесс не только сохраняет кулинарное наследие, но и наполняет дом теплотой и уютом, вызывая воспоминания о семейных торжествах.

Рецепт пирога с мясом

Ингредиенты

300 мл воды

100 г маргарина (слегка растопить)

соль

1 яйцо

Способ приготовления

Замесить тесто и разделить на 40 частей. Листы смазывать топленым жиром: смалец (нутряной жир), говяжий жир, сливочное масло топленое, растительное масло. Раскатать 20 тончайших слоев теста, каждый промазывая смесью жиров. Затем выложить тонким слоем начинку — мясной фарш, сверху еще 20 таких же промазанных слоев теста.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

