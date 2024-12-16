Как студенты питались в разные эпохи: хроника столовых и общежитий

Студенческая еда — это отдельная глава в истории гастрономии. С 1960-х годов до наших дней она отражает не только изменения в общепите, но и эпохальные сдвиги в культуре, экономике и образе жизни. Мы собрали воспоминания студентов разных десятилетий о том, что они ели в вузах и общежитиях, как менялся их рацион и что остается неизменным.
Студенты тех лет ели то, что попадалось под руку: пельмени, супы, блинчики. Фрукты и овощи воспринимались как излишество, а шоколадные конфеты могли заменить полноценный обед. Иногда праздник в жизни наступал благодаря венгерским ватрушкам или походам в кафе.
Рацион студентов разнообразием не отличался. Ряженка с булочкой или обед в пельменной — привычное дело. Лишь в редкие моменты, например, после получения стипендии, позволяли себе кафе с коньяком и мясным ассорти. А некоторые запомнили оригинальные блюда, вроде салата "Столичный" с глазуньей.
Столовые в общежитиях предлагали сытные обеды за копейки, но студенты часто питались бутербродами с вареньем или хлебом с молоком. Шиком считались котлеты в круглосуточной столовой Аэровокзала. В моду входили шведские столы, но цены отпугивали.
В эпоху перемен студенты сочетали доступные продукты: гречка, консервы, дешевые сосиски. Появлялись коммерческие кафе, предлагавшие простые блюда. Некоторые экспериментировали с гербалайфом, чтобы "утолить голод и не поправиться". В зарубежных университетах, куда начали ездить на стажировки, студентов впечатляло качество и выбор столовых.
Популярность начали набирать пиццерии и сетевые кафе. Университетские столовые предлагали стандартные блюда — салаты с майонезом, пирожные и супы. Студенты, работавшие с первого курса, позволяли себе иногда побаловаться картошкой с начинкой или блинчиками.
Рацион студентов зависел от обстоятельств. Живущие с родителями питались привычной домашней едой, а в общежитиях меню часто состояло из сосисок и пельменей. Умение готовить становилось все более важным, особенно для тех, кто уезжал за границу. Готовая еда начинала набирать популярность.
Современные студенты активно пользуются готовыми блюдами из супермаркетов. Столовые предлагают сбалансированные меню, но фастфуд остается популярным. Некоторые переходят на полноценное питание, чтобы справиться с нагрузками. Технологии упрощают жизнь: от вендинговых автоматов до доставки еды.
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
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