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Как студенты питались в разные эпохи: хроника столовых и общежитий

3:20
Еда

Студенческая еда — это отдельная глава в истории гастрономии. С 1960-х годов до наших дней она отражает не только изменения в общепите, но и эпохальные сдвиги в культуре, экономике и образе жизни. Мы собрали воспоминания студентов разных десятилетий о том, что они ели в вузах и общежитиях, как менялся их рацион и что остается неизменным.

человек ест еда студент
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек ест еда студент

1960-е: простая еда и сладкие радости

Студенты тех лет ели то, что попадалось под руку: пельмени, супы, блинчики. Фрукты и овощи воспринимались как излишество, а шоколадные конфеты могли заменить полноценный обед. Иногда праздник в жизни наступал благодаря венгерским ватрушкам или походам в кафе.

1970-е: ряженка и пельмени как основа рациона

Рацион студентов разнообразием не отличался. Ряженка с булочкой или обед в пельменной — привычное дело. Лишь в редкие моменты, например, после получения стипендии, позволяли себе кафе с коньяком и мясным ассорти. А некоторые запомнили оригинальные блюда, вроде салата "Столичный" с глазуньей.

1980-е: столовые и домашние заготовки

Столовые в общежитиях предлагали сытные обеды за копейки, но студенты часто питались бутербродами с вареньем или хлебом с молоком. Шиком считались котлеты в круглосуточной столовой Аэровокзала. В моду входили шведские столы, но цены отпугивали.

1990-е: гречка и бананы на фоне перемен

В эпоху перемен студенты сочетали доступные продукты: гречка, консервы, дешевые сосиски. Появлялись коммерческие кафе, предлагавшие простые блюда. Некоторые экспериментировали с гербалайфом, чтобы "утолить голод и не поправиться". В зарубежных университетах, куда начали ездить на стажировки, студентов впечатляло качество и выбор столовых.

2000-е: фастфуд и сытные ужины

Популярность начали набирать пиццерии и сетевые кафе. Университетские столовые предлагали стандартные блюда — салаты с майонезом, пирожные и супы. Студенты, работавшие с первого курса, позволяли себе иногда побаловаться картошкой с начинкой или блинчиками.

2010-е: рацион меняется, но сосиски остаются

Рацион студентов зависел от обстоятельств. Живущие с родителями питались привычной домашней едой, а в общежитиях меню часто состояло из сосисок и пельменей. Умение готовить становилось все более важным, особенно для тех, кто уезжал за границу. Готовая еда начинала набирать популярность.

2020-е: готовая еда и забота о здоровье

Современные студенты активно пользуются готовыми блюдами из супермаркетов. Столовые предлагают сбалансированные меню, но фастфуд остается популярным. Некоторые переходят на полноценное питание, чтобы справиться с нагрузками. Технологии упрощают жизнь: от вендинговых автоматов до доставки еды.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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