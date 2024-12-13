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Рецепт какао с корицей и маршмеллоу

1:00
Еда

13 декабря отмечают день какао. Этот вкусный напиток является источником антиоксидантов, магния и других полезных веществ.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Ингредиенты на 1 порцию: 400 мл молока, 2 палочки корицы, 2 ч. л. какао-порошка, 2 ст. л. сахара, 50 г маршмеллоу.

Приготовление:

  1. Молоко налейте в сотейник с толстым дном, добавьте палочки корицы и доведите почти до кипения.
  2. В чашке смешайте какао-порошок, сахар и 1 ст. л. холодной воды.
  3. Выложите пасту из какао в горячее молоко и тщательно размешайте все венчиком, чтобы не было комочков.
  4. Доведите практически до кипения, но не кипятите.
  5. Разлейте горячее какао в чашки и сверху выложите часть маршмеллоу. Чуть позже оставшуюся часть.

Можно наслаждаться горячим и по-настоящему зимним напитком.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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