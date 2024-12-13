Рецепт какао с корицей и маршмеллоу

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

13 декабря отмечают день какао. Этот вкусный напиток является источником антиоксидантов, магния и других полезных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Какао

Ингредиенты на 1 порцию: 400 мл молока, 2 палочки корицы, 2 ч. л. какао-порошка, 2 ст. л. сахара, 50 г маршмеллоу.

Приготовление:

Молоко налейте в сотейник с толстым дном, добавьте палочки корицы и доведите почти до кипения. В чашке смешайте какао-порошок, сахар и 1 ст. л. холодной воды. Выложите пасту из какао в горячее молоко и тщательно размешайте все венчиком, чтобы не было комочков. Доведите практически до кипения, но не кипятите. Разлейте горячее какао в чашки и сверху выложите часть маршмеллоу. Чуть позже оставшуюся часть.

Можно наслаждаться горячим и по-настоящему зимним напитком.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

