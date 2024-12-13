Рецепт какао с корицей и маршмеллоу

13 декабря отмечают день какао. Этот вкусный напиток является источником антиоксидантов, магния и других полезных веществ.
Ингредиенты на 1 порцию: 400 мл молока, 2 палочки корицы, 2 ч. л. какао-порошка, 2 ст. л. сахара, 50 г маршмеллоу.
Приготовление:
Можно наслаждаться горячим и по-настоящему зимним напитком.
Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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