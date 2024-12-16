Продукты для зимы: составляем рацион, который согревает

Зимой правильно подобранный рацион помогает не только сохранять тепло, но и поддерживать иммунитет. Существует категория продуктов, которые согревают организм, и те, которые охлаждают — последние могут быть полезны после физических нагрузок или посещения бани. Разбираем, как продукты питания влияют на теплообмен и как составить сбалансированное зимнее меню.
Термогенез — это процесс выделения тепла при переработке пищи, который зависит от энергетической ценности продуктов. Продукты с высоким содержанием белка требуют больше энергии на переваривание, согревая организм, а богатые водой фрукты и овощи наоборот — охлаждают.
Интересный факт: куриный суп не только согревает, но и помогает бороться с простудой благодаря своим противовоспалительным свойствам.
Завтрак:
Творог со сметаной или медом, чашка горячего черного чая или кофе.
Перекус:
Орехи (грецкие, фундук, кедровые) или тыквенные семечки.
Обед:
Острый чечевичный суп или борщ на мясном бульоне. На горячее — гуляш с гарниром из гречки или картофеля.
Ужин:
Теплая рыба с тушеными овощами и чашка чая с имбирем.
Моллю́ски или мягкоте́лые, — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.
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