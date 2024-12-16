Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Простые рецепты из лепестков роз
Всего около 1 миллиона! ВСУ в 2024 году потеряли 500 тысяч человек
В Тобольске врачи спасли пациентку с осложнениями, вызванными диабетом
Кипятить или фильтровать: как выбрать воду для питомца
Кураховский мешок частично закрылся. ВСУ с жертвами бегут полями
Рэпер Лигалайз, уехавший в 2023 году, объявлен в розыск
Рандеву на яву: Международная космическая станция украсит утреннее небо Перми
Три зимостойких кустарника, которые украсят сад круглый год

Продукты для зимы: составляем рацион, который согревает

3:23
Еда

Зимой правильно подобранный рацион помогает не только сохранять тепло, но и поддерживать иммунитет. Существует категория продуктов, которые согревают организм, и те, которые охлаждают — последние могут быть полезны после физических нагрузок или посещения бани. Разбираем, как продукты питания влияют на теплообмен и как составить сбалансированное зимнее меню.

Продукты
Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продукты

Влияние продуктов на терморегуляцию

Термогенез — это процесс выделения тепла при переработке пищи, который зависит от энергетической ценности продуктов. Продукты с высоким содержанием белка требуют больше энергии на переваривание, согревая организм, а богатые водой фрукты и овощи наоборот — охлаждают.

Интересный факт: куриный суп не только согревает, но и помогает бороться с простудой благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Продукты, которые согревают

  1. Острые овощи. Чеснок, лук и острый перец ускоряют кровообращение, вызывая кратковременное ощущение тепла. Добавляйте их в супы, рагу или салаты.
  2. Еда и напитки с имбирем. Имбирь стимулирует метаболизм и согревает изнутри. Подойдет для чая, выпечки или как приправа к мясным блюдам.
  3. Квашеная капуста. Этот ферментированный продукт содержит пробиотики, поддерживающие иммунитет. Она идеально сочетается с мясом и картофелем.
  4. Специи. Корица, гвоздика, бадьян, черный перец, кайенский перец и другие пряности усиливают термогенез. Добавляйте их в глинтвейн, горячие блюда или выпечку.
  5. Мясо. Говядина, ягненок и свинина богаты белком и дарят длительное ощущение сытости. Готовьте шашлык, тушеное мясо или котлеты.
  6. Крупы. Гречка, рожь и чечевица — питательные продукты, которые согревают и насыщают. Они подойдут для супов и гарниров.
  7. Фрукты. Бананы, хурма, гранаты и абрикосы дают энергию, необходимую для поддержания температуры тела.

Продукты для охлаждения

  1. Свежие овощи. Огурцы, брокколи, шпинат и цукини содержат большое количество воды, что помогает охладить организм.
  2. Морепродукты. Краб, моллюски и морские водоросли подходят для легких салатов и холодных закусок.
  3. Зерновые и бобовые. Рис, фасоль и овсянка охлаждают, поэтому их часто включают в рацион жарких стран.
  4. Фрукты и ягоды. Арбуз, груши, клубника и малина помогают регулировать теплообмен. Ешьте их свежими или готовьте смузи и компоты.

Пример зимнего меню

Завтрак:
Творог со сметаной или медом, чашка горячего черного чая или кофе.

Перекус:
Орехи (грецкие, фундук, кедровые) или тыквенные семечки.

Обед:
Острый чечевичный суп или борщ на мясном бульоне. На горячее — гуляш с гарниром из гречки или картофеля.

Ужин:
Теплая рыба с тушеными овощами и чашка чая с имбирем.

Уточнения

Моллю́ски или мягкоте́лые, — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Еда и рецепты
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт Аудио 
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Недвижимость
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться Аудио 
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Еда и рецепты
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени Игорь Буккер Сводка с фронта: на СВО уничтожено более 6500 наёмников ВСУ, Зеленский очень боится за свою жизнь Дмитрий Плотников
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Последние материалы
Кураховский мешок частично закрылся. ВСУ с жертвами бегут полями
Рэпер Лигалайз, уехавший в 2023 году, объявлен в розыск
Рандеву на яву: Международная космическая станция украсит утреннее небо Перми
Три зимостойких кустарника, которые украсят сад круглый год
Эти продукты могут спровоцировать мигрень
Почему не стоит хранить документы в бардачке автомобиля
Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро, сообщили западные СМИ
Не паникуйте, если на кухне появились жучки! Вот что нужно делать
Забудьте про секущиеся кончики: семь советов, которые работают
Модель Алёна Шишкова передвигается на инвалидной коляске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.