Продукты для зимы: составляем рацион, который согревает

3:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой правильно подобранный рацион помогает не только сохранять тепло, но и поддерживать иммунитет. Существует категория продуктов, которые согревают организм, и те, которые охлаждают — последние могут быть полезны после физических нагрузок или посещения бани. Разбираем, как продукты питания влияют на теплообмен и как составить сбалансированное зимнее меню.

Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Продукты

Влияние продуктов на терморегуляцию

Термогенез — это процесс выделения тепла при переработке пищи, который зависит от энергетической ценности продуктов. Продукты с высоким содержанием белка требуют больше энергии на переваривание, согревая организм, а богатые водой фрукты и овощи наоборот — охлаждают.

Интересный факт: куриный суп не только согревает, но и помогает бороться с простудой благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Продукты, которые согревают

Острые овощи. Чеснок, лук и острый перец ускоряют кровообращение, вызывая кратковременное ощущение тепла. Добавляйте их в супы, рагу или салаты. Еда и напитки с имбирем. Имбирь стимулирует метаболизм и согревает изнутри. Подойдет для чая, выпечки или как приправа к мясным блюдам. Квашеная капуста. Этот ферментированный продукт содержит пробиотики, поддерживающие иммунитет. Она идеально сочетается с мясом и картофелем. Специи. Корица, гвоздика, бадьян, черный перец, кайенский перец и другие пряности усиливают термогенез. Добавляйте их в глинтвейн, горячие блюда или выпечку. Мясо. Говядина, ягненок и свинина богаты белком и дарят длительное ощущение сытости. Готовьте шашлык, тушеное мясо или котлеты. Крупы. Гречка, рожь и чечевица — питательные продукты, которые согревают и насыщают. Они подойдут для супов и гарниров. Фрукты. Бананы, хурма, гранаты и абрикосы дают энергию, необходимую для поддержания температуры тела.

Продукты для охлаждения

Свежие овощи. Огурцы, брокколи, шпинат и цукини содержат большое количество воды, что помогает охладить организм. Морепродукты. Краб, моллюски и морские водоросли подходят для легких салатов и холодных закусок. Зерновые и бобовые. Рис, фасоль и овсянка охлаждают, поэтому их часто включают в рацион жарких стран. Фрукты и ягоды. Арбуз, груши, клубника и малина помогают регулировать теплообмен. Ешьте их свежими или готовьте смузи и компоты.

Пример зимнего меню

Завтрак:

Творог со сметаной или медом, чашка горячего черного чая или кофе.

Перекус:

Орехи (грецкие, фундук, кедровые) или тыквенные семечки.

Обед:

Острый чечевичный суп или борщ на мясном бульоне. На горячее — гуляш с гарниром из гречки или картофеля.

Ужин:

Теплая рыба с тушеными овощами и чашка чая с имбирем.

Уточнения

Моллю́ски или мягкоте́лые, — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.

